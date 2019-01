Podemos Santo Domingo demanda una política de arbolado más respetuosa

Podemos Santo Domingo apuesta por una política de arbolado respetuosa con el medio ambiente y «en la que el beneficio entre la vegetación y los vecinos sea recíproco», señala la formación.

Por una parte aboga por sustituir por otros los árboles que han sido talados, «algo que no se está haciendo», dice. «Observamos necesaria la repoblación de arbolado en nuestros paseos y en zonas urbanas ya que los árboles son el pulmón de nuestras ciudades», indica. A renglón seguido añade que «no podemos permitirnos perder especies como los castaños de Indias, que están enfermos y necesitan de un estudio a fondo y una solución urgente».

Por otro lado, Podemos defiende una poda del arbolado cada dos años, no anual. Sobre ello, recoge palabras de su encargado del área de Medio Ambiente, Rafael Tapia, y afirma que «hay gente que cree que los árboles se podan porque les viene bien, cuando es al contrario, se mueren antes». Según la misma fuente, «las ramas que no se podan un año no van a alcanzar mayor altura y no va a influir en el volumen de la copa que va a ser similar, teniendo en cuenta que serán podados al siguiente año».

Poda bianual

Podemos Santo Domingo dice entender que la poda se realiza por una cuestión estética y práctica, «lo cual -añade- no es incompatible con que se retiren las ramas que entorpecen la visibilidad del tráfico, son peligrosas para los viandantes o alcancen las ventanas de algunos vecinos, algo obvio». Por todo ello, a su juicio, «una tala bianual velaría por la salud de los árboles y ahorraría dinero de las arcas del ayuntamiento destinado a este fin».