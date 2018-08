El Pleno calceatense aprueba una moción a favor de un nuevo convenio colectivo El PP no llegó a presentar otra propuesta para repararel tejado del Avenida anteel compromiso del alcalde DIEGO MARÍN ABEYTUA Miércoles, 1 agosto 2018, 08:59

Los días festivos locales en el 2019 en Santo Domingo de la Calzada serán el lunes 13 de mayo y el miércoles 19 de septiembre. Este fue el primer punto en el orden del día del pleno municipal celebrado ayer en el Ayuntamiento calceatense. El segundo fue la exposición pública de la cuenta general del 2017. Tras este breve orden del día, el alcalde, Agustín García Metola, repasó la serie de resoluciones adoptadas recientemente, destacando la información sobre el esperado e inminente plan director de las murallas de la ciudad.

El Grupo Municipal del PP quiso presentar dos mociones de urgencia, aunque finalmente sólo se tomó en consideración una. El concejal popular David Mena reclamó, primero, «reservar una partida presupuestaria para arreglar el tejado del cine Avenida» puesto que, en sus palabras, se encuentra en un «estado lamentable» y en «una situación muy precaria». Agustín García Metola advirtió que ya se ha presentado un proyecto de rehabilitación al Gobierno de La Rioja para intentar obtener una ayuda a fin de sufragar los gastos de una inversión de cerca de 60.000 euros. A condición de que fuese este problema sea «un objetivo prioritario», el PP no llegó a presentar la moción en el pleno.

Sí se votó y se aprobó por mayoría absoluta, sólo con la abstención del edil no adscrito a ningún grupo político municipal Carlos Barrón, una segunda moción para «instar a un nuevo convenio colectivo para los trabajadores municipales». Aunque García Metola se mostró de acuerdo, advirtió de que «es está negociando en estos momentos, me imagino que nada más acabar agosto retomaremos la mesa de negociación». No obstante, y a pesar de ser aprobada la moción, Mena concluyó: «Espero que no caigamos en el desánimo absoluto y no quede todo en agua de borrajas». Y es que después, en el turno de ruegos y preguntas, el concejal popular recordó al equipo de Gobierno una moción aprobada en 2015 para dotar de iluminación a la avenida de Nájera, donde aún no se ha actuado.