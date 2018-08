El pleno aprueba modificar el contrato de obras del edificio del Corregimiento Edificio del Corregimiento de Rioja, aún en obras. :: albo J. A. SANTO DOMINGO. Sábado, 25 agosto 2018, 00:03

El Pleno de Santo Domingo de la Calzada aprobó ayer el expediente de modificación del contrato de obras de recuperación y rehabilitación del edificio del Corregimiento. La propuesta incluye autorizar y disponer de un gasto de 69.674,03 euros, lo que supone una desviación del precio inicial del contrato entorno al 6,67%, y la ampliación del plazo de ejecución de las obras de cinco meses.

El PP se abstuvo, no sin que su portavoz, David Mena, trasladara las dudas que le asaltan a su formación por el hecho de que en enero se les planteara un proyecto modificado por 195.000 euros y 3 meses, y ahora por 69.674 euros y 5 meses. «Menos dinero y más tiempo, pero con 125.000 euros menos, casi nada. No lo entendemos», dijo el edil, que dudó sobre «si se están haciendo bien las cosas». Más crítico se mostró Carlos Barrón. «Una vez más estamos ante una gestión chapucera, 'Made in García Metola', como lo fueron todas las obras del Plan E, y con una sola obsesión: la inauguración del Corregimiento como si dicho edificio fuese mágico y nos fuera a sacar del gran abandono, pesadumbre y resignación en que está sumergida nuestra ciudad». El edil dudó de que el alcalde vaya a estar en la inauguración, si esta tiene lugar en noviembre. «Ha pasado unas líneas rojas que jamás ninguna Corporación había traspasado y le vaticino un mes de septiembre duro y su gobierno liquidado».

Izquierda Unida también votó en contra del modificado, que, a su juicio, convierte «en un paripé la adjudicación de la obra a 'la oferta más ventajosa económicamente' y lleva al ayuntamiento a aceptar un trágala: o se pagan 70.000 euros de incremento o la obra empantanada». "»Es más -añadió la formación del concejal Jorge Sánchez Bartolomé- para cualquier cosa la cuestión económica es un gran impedimento pero, eso sí, pagar 70.000 euros a un presupuesto de un millón y cuarto de euros se paga como escarabilla».