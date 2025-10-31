El pasaje del terror animará Halloween hoy en Santo Domingo

El Ayuntamiento de Santo Domingo ha organizado una serie de actividades para las celebraciones de Halloween y Todos los Santos que arrancarán hoy con ... el pasaje del terror infantil en la Cárcel Real de 17.00 a 18.30 horas, pensado para niños de hasta 12 años, y que continuará de 19.30 a 22.30 horas para los adultos.

A las 18.30 horas, además, se realizará el desfile 'Truco o trato' desde la plaza de España.

Mañana, entre otros actos, el polideportivo Margubete acogerá el Halloween Park de 17.30 a 20.00 horas.