El pasaje del terror animará Halloween hoy en Santo Domingo
Viernes, 31 de octubre 2025, 08:32
El Ayuntamiento de Santo Domingo ha organizado una serie de actividades para las celebraciones de Halloween y Todos los Santos que arrancarán hoy con ... el pasaje del terror infantil en la Cárcel Real de 17.00 a 18.30 horas, pensado para niños de hasta 12 años, y que continuará de 19.30 a 22.30 horas para los adultos.
A las 18.30 horas, además, se realizará el desfile 'Truco o trato' desde la plaza de España.
Mañana, entre otros actos, el polideportivo Margubete acogerá el Halloween Park de 17.30 a 20.00 horas.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión