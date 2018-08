¿Ahora quién paga este bombo?

El resumen es que la Banda Municipal de Música de Santo Domingo de la Calzada cuenta con un bombo y un látigo que aún no se ha pagado. El director de la agrupación, Guillermo José Hidalgo, informó hace meses al alcalde calceatense, Agustín García Metola, de la necesidad de realizar algunos adquisiciones para la formación, entre ellas, un bombo y un látigo (un instrumento de percusión). Con el visto bueno del equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Santo Domingo se encargó el material y, al recibir la factura de 2.056 euros, Intervención bloqueó el pago al no haber una partida presupuestaria reservada.

Por este motivo, en el pleno municipal de abril se aprobó, con los votos del equipo de Gobierno socialista, porque toda la oposición (PP, IU y Barrón) se abstuvo, una tramitación de expediente de modificación presupuestaria para generar crédito a fin de afrontar el pago del bombo y el látigo, atribuyendo el alcalde lo sucedido a un «malentendido», a pesar de que la factura había sido firmada y aceptada por un concejal del equipo de Gobierno.

«Ahora estamos en agosto y aún no se ha pagado al proveedor. Este tema volverá al pleno para aprobar una modificación presupuestaria ya que la incompetencia del señor García Metola y su equipo de Gobierno en aprobar un presupuesto general y seguir con el prorrogado del año 2015 hace que seamos el hazmerreír de toda La Rioja por no poder pagar un bombo de 2.056 euros», ha afirmado el concejal no adscrito a ningún grupo municipal, Carlos Barrón, en una nota de prensa. El edil señala que en este caso se «está incumpliendo la ley de contratos» y reclama «que se agilice el pago».

Para Jorge Sánchez, edil de IU, este no es sino «otro grave síntoma de dejadez por parte del equipo de Gobierno». Desde el PP también se han interesado por este tema: «Hemos preguntado en diversos plenos y no ha habido ningún avance. La cuestión es que la empresa sigue sin cobrar una factura el día 5/2/2018, lo que da una imagen municipal lamentable», explica el concejal David Mena. «Desde entonces todo sigue igual, haciendo de todo esto una embrollo cada vez más grande y que no sabemos cómo acabará», expone David Mena, quien señala que este no es el único reparo que ha puesto Intervención sobre la gestión municipal, también «a la adjudicación de la oficina de turismo y a la ludoteca y centro joven, con la gravedad que ello supone y que al final puede dar lugar a una actuación del Tribunal de Cuentas».