La Navidad comenzará en Santo Domingo con un gran desfile callejero

Aprovechando la presentación de las Ferias, el Ayuntamiento de Santo Domingo dio a conocer la programación de Navidad. El 9 de diciembre comenzarán ... las actividades de las fiestas navideñas, que se prolongarán hasta el 10 de enero.

«Un programa que ha conseguido aunar en un mes actividades destinadas a los protagonistas, los niños, sumado a la oferta cultural para los adultos, con cine, cultura y la querida San Silvestre en el capítulo deportivo», señaló el alcalde Raúl Riaño.

Por su parte, el concejal de Cultura, Óscar Reina, recordó que Santo Domingo se encuentra este año entre los seleccionados para optar a la iluminación de Ferrero Rocher.

«Del 1 de diciembre hasta el 1 de enero, hay opciones de disfrutar y vivir Santo Domingo», comenzó diciendo.

Durante esos días habrá novedades, como la del martes 3 de diciembre, cuando se celebrará un gran desfile inaugural, que contará con un tren de la Navidad con recorrido por la mañana y por la tarde. «Con el que queremos llenar de ilusión las calles de Santo Domingo», apuntó el edil.

Además, habrá numerosos espectáculos y talleres infantiles durante todos los días, de los que el concejal destacó el espectáculo 'El retablo de la Navidad', de los Titiriteros de Binéfar, que se celebrará el día 27 en el Teatro Avenida con entrada gratuita.

Además, habrá dos días de parques infantiles de Navidad, que estarán ubicados en el polideportivo de Margubete, el viernes 26 y el viernes 2 de enero.

El concejal de Cultura también anunció que habrá un tributo a ABBA el sábado 3 de enero.

Pero lo más destacado será la majestuosa Cabalgata de Reyes, que se organizará con la Asociación Pro Cabalgata de Reyes y cuyos detalles anunciarán más adelante. «Contará con las tradicionales carrozas elaboradas por la asociación».

También contará con su propio desfile Papá Noel, y habrá recogida de cartas tanto para él como para los Reyes.