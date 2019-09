PP y Muévete Santo Domingo meditan registrar esta semana la moción de censura contra PSOE e IU David Mena (PP) y Carlos Barrón (MSD), conversan en los instantes previos al inicio del pleno de investidura del pasado 15 de junio. :: albo La negativa de Barrón a negociar los Presupuestos acerca un proceso que culminaría en el plazo de 10 días con el relevo de Javier Ruiz y todo su equipo al frente del Ayuntamiento JAVIER ALBO Santo Domingo Lunes, 30 septiembre 2019, 09:45

El Partido Popular y Muévete Santo Domingo (MSD) sopesan presentar esta misma semana una moción de censura que desbancaría al PSOE e IU del Gobierno municipal, según ha podido saber Diario La RIOJA.

Ambas formaciones habrían alcanzado ya un acuerdo para gobernar la ciudad, camino que se iniciará -si no hay cambios de última hora en sus planes- con el registro en el Ayuntamiento de la moción. Esta cumple lo estipulado por ley sobre que debe ser propuesta, al menos, por la mayoría absoluta del número legal de miembros de la Corporación: los dos partidos proponentes suman 7 ediles sobre un total de 13. Con ello, automáticamente quedaría convocado un pleno para el décimo día hábil, a contar desde su presentación. Presidiría la sesión una mesa integrada por los concejales de mayor y menor edad, excluidos el alcalde y el candidato a la Alcaldía, y actuaría como secretaria la de la Corporación. Tras la lectura por parte de la Mesa de la moción de censura tomarían la palabra, brevemente, el candidato a la Alcaldía, el alcalde y los portavoces de los grupos municipales, antes de someter a votación la moción de censura. En caso de prosperar, todo apunta a que el próximo alcalde de la ciudad sería David Mena.

Más información El concejal Millán Ángel Baltanás presenta su dimisión

Ayer mismo, MSD, que hace unos días dijo que acudiría a la reunión convocada para mañana, martes, por el Grupo Municipal Socialista para tratar de buscar acuerdos sobre los que elaborar el Presupuesto General del 2020 -el primero desde el año 2015-, anunció que no asistirá a la misma. El PP también aseguró que iría a la reunión, sin que en su caso haya manifestado aún un cambio de opinión.

En una nota de prensa, Carlos Barrón manifestó que «la actitud del alcalde evidencia demasiados indicios de que ni tienen preparados Presupuestos, ni voluntad de hacerlos, ni la menor intención de negociar». Ante ello, indica que su partido «no participará en circos políticos que representan lo peor de la democracia» y afirma que «estamos firmemente comprometidos a erradicar prácticas no deseadas que lo único que hacen es desprestigiar a la política».

El portavoz de MSD tildó de «burla» que se les haya enviado «un excel del Presupuesto prorrogado del año 2015, en el que han cambiado el título del año por 2019, y que no hayan sido capaces de realizar un borrador». Por ello, dice del equipo de Gobierno que «si no ha sido capaz de hacerlo, lo más responsable sería que cesara en sus responsabilidades». También recuerda que el PSOE tiene en esta localidad «el récord Guinness de ser el único equipo de Gobierno que no ha realizado ni aprobado ningún Presupuesto en toda la legislatura anterior».

De materializarse finalmente, la moción llegaría apenas sobrepasados los cien días de gracia que suele concederse a todo gobierno tras unas elecciones. En las últimas, el PSOE fue el partido ganador, con 992 votos. Le siguió el PP, que consiguió 920; MSD, que obtuvo 691, e IU, 248 papeletas. Por bloques, PSOE e IU cosecharon un total de 1.240 votos y 6 concejales, mientras que la suma de PP y MSD da 1.611 papeletas y 7 ediles.