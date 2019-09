'Muévete Santo Domingo' no asistirá a la reunión sobre los presupuestos Carlos Barrón, portavoz de Muévete Santo Domingo. / Javier Albo El partido de Carlos Barrón rectifica su postura inicial y dice que no participará en la «farsa» del equipo de Gobierno JAVIER ALBO Santo Domingo Domingo, 29 septiembre 2019, 15:05

Donde dije digo, digo Diego. 'Muévete Santo Domingo' (MSD), que hace unos días manifestó que acudiría a la reunión convocada para el martes por el Grupo Municipal Socialista para tratar de buscar acuerdos sobre los que elaborar el presupuesto general del 2020 -el primero desde el año 2015-, ha anunciado hoy que no asistirá. No lo hará -indica Carlos Barrón en una nota- «mientras el equipo de gobierno socialista no se ponga a trabajar, ya que para hablar de las cuentas del próximo año antes debería facilitar las claves del presupuesto. Lo contrario no deja de ser una farsa en la que Muévete Santo Domingo no va a participar. A las fechas en las que nos encontramos, el equipo socialista debería contar con un borrador, y si no ha sido capaz de hacerlo, lo más responsable sería que cesara sus responsabilidades».

Barrón tilda de « burla « que se les haya enviado «un Excel del presupuesto prorrogado del año 2015, en el que han cambiado el título del año por 2019, y que no hayan sido capaces de realizar un borrador. Quieren volver a sentarse a una reunión sin nada, eso sí, esta vez el folio no será en blanco sino un fotocopia del presupuesto del año 2015».

El edil pide «seriedad» al equipo de gobierno y explica al alcalde, Javier Ruiz, los pasos a dar, «porque esta vez sí que le pilla de novato, ya que el PSOE tiene el récord Guinness de ser el único equipo de gobierno que no ha realizado ni aprobado ningún presupuesto en toda la legislatura anterior y es normal su carencia en estos temas». Así, le indica que primero «realice un borrador con las propuestas del equipo de gobierno (PSOE + IU + PP ), a lo que, si pretende nuestra complicidad, se deberán incluir las propuestas presupuestarias que MSD ha puesto encima de la mesa durante las reuniones del pacto y que fueron rechazadas por el señor Ruiz». Y añade: «Solo así, cuando tenga el borrador completo y sea capaz de remitírnoslo para su estudio, puede llevarse a cabo una negociación seria».

Además -añade Barrón- la convocatoria «deberá hacerse desde Alcaldía para una junta de portavoces , no como pretende el PSOE, mediante un escrito de convocatoria del Grupo Socialista a los partidos políticos». En su opinión, «el cauce adecuado para la negociación de los presupuestos deberá hacerse a través de las instituciones constituidas, debiendo realizarse cualquier negociación a través de los concejales de la Corporación, que se encuentran representados por sus portavoces».

Para el portavoz de MSD, «la actitud del alcalde evidencia demasiados indicios de que ni tienen preparados presupuestos, ni voluntad de hacerlos, ni la menor intención de negociar». Ante ello indica que su partido «no participará en circos políticos que representan lo peor de la democracia y estamos firmemente comprometidos a erradicar prácticas no deseadas que lo único que hacen es desprestigiar a la política».