'Muévete Santo Domingo' pide que se cumpla la moción de la casa de la calle Mayor J.A. Miércoles, 7 agosto 2019, 09:34

'Muévete Santo Domingo' tildó ayer al alcalde, Javier Ruiz, de «irresponsable» por «no cumplir» el acuerdo plenario aprobado unánimemente por la Corporación el 30 de julio, a raíz de una moción suya para que «antes del 2 de agosto se firme la licitación del contrato menor y se adjudique el derribo subsidiario de la casa número 86 de la calle Mayor y esta se abra».

Carlos Barrón recordó que en la sesión el alcalde dijo que «esa moción daba igual o no aprobarla porque se iba a hacer sí o sí, que era cuestión de días, no sabía si uno, dos o tres máximo, pero han pasado siete días y seguimos igual, sin adjudicar el derribo». El edil de la oposición subrayó, respecto a una situación que mantiene la calle cerrada desde febrero, que «no nos vale la excusa de que llevan cinco semanas en el Gobierno porque no es así; llevan cuatro años y cinco semanas y, además, el actual alcalde era concejal de Obras y Servicios y se encargaba de visitar esas ruinas».