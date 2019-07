'Muévete Santo Domingo' alerta de la insalubridad y peligro de una casa en la calle Pinar 22 J. ALBO Domingo, 7 julio 2019, 11:07

'Muévete Santo Domingo' ha solicitado al Ayuntamiento el expediente completo del inmueble número 22 de la calle Pinar, sobre el que dice que ha recibido «muchas voces de alarma» por la situación en que se encuentra.

«A simple vista se detecta un grave riesgo y peligro para los viandantes por su estado en ruina», indica el concejal Carlos Barrón, que añade a ello «el problema de insalubridad y el peligro de ser un foco de infecciones, ya que está todo llenos de aves, heces, malos olores, palomas muertas, etc. que repercuten directamente a los vecinos colindantes por su olor». El edil indica que «la suciedad generada por los excrementos impide a los vecinos abrir sus propias ventanas para ventilar, ante el hedor que se trasmite del inmueble».

Los vecinos de los inmuebles contiguos ya denunciaron públicamente esta situación, al ver que sus requerimientos al Ayuntamiento no encuentran respuesta. «Vamos a pedir el expediente para obligar al alcalde a dar una solución al problema, ya que el Ayuntamiento actual no da una solución», indicó Barrón, que añade que «estamos asistiendo a un ejemplo de vergonzosa inactividad en la corporación, guiada por un alcalde indeciso que no se atreve a tomar las decisiones que hay que tomar» y que, «al igual que el anterior, se limita a dejar crecer las telarañas en los expedientes».

El edil señaló que una vez que revise el expediente completo registrará una moción para incluir como punto del orden del día a tratar en el primer pleno ordinario que se celebre este tema. «Existe un gravísimo problema de derrumbe, así como de salud pública, que puede dar lugar a serias consecuencias», advierte.