'Muévete Santo Domingo' ratifica a Barrón de alcaldable

Lunes, 8 octubre 2018

'Muévete Santo Domingo', la nueva formación política que ha creado Carlos Barrón meses después de abandonar el Partido Popular y negarse a entregar su acta de concejal, celebró el pasado jueves su primer consejo de partido y en él se ratificó al actual edil no adscrito como presidente y candidato a la Alcaldía de Santo Domingo de la Calzada en las próximas elecciones municipales de mayo del 2019, y a Cristina Domingo como secretaria general. Ambos nombres ya habían sido dados a conocer cuando se presentó el partido, pero a ellos se suma ahora el de Iñigo Belar, que desempeñará las funciones de tesorero-interventor.

En el encuentro, según informa Domingo, también se crearon los consejos de Derechos y Garantías, y de Coordinación y, además, se dejaron sentadas las directrices «para ser el partido alternativo que necesita la ciudad». Sus planes pasan por celebrar reuniones por barrios, «en las que se invitará a los vecinos de una serie de calles de la ciudad a una reunión para comentar los problemas en su barrio y cómo poder mejorarlos».

«Al fin y al cabo, el dinero que gestiona el Ayuntamiento es de los vecinos», indica la secretaria general. También quieren mantener contactos con el tejido social y, tras una reunión celebrada ya con el Club Taurino Calceatense, esperan llevar a cabo otras dos con otros colectivos y asociaciones locales antes de que acabe el mes.

También hablan de «realizar folletos, campañas de todo tipo y atender a los vecinos para ayudarles en lo que necesiten en la sede del partido», la cual tienen previsto inaugurar el próximo mes de noviembre. Además, han aprobado el inicio de afiliación, con un coste de 20 euros anuales.

«No nos van a distraer»

Domingo asegura que «nuestro partido es un partido fuerte y nuestra preocupación es Santo Domingo de la Calzada y si alguien quiere distraer nuestra atención no lo va a conseguir». A ello añadió que en el consejo, además de ratificar a Barrón como alcaldable «hemos dejado claro que nuestro partido no se puede desviar del objetivo marcado, que es ganar las elecciones para mejorar nuestra ciudad y que no podemos perder el tiempo con los lacayos mandados por el alcalde con falsas insinuaciones». «Hay que insinuar menos y denunciar en el juzgado», dijo en clara alusión a las acusaciones de prevaricación lanzadas contra él, enmarcadas en su etapa como concejal de la Policía Local.