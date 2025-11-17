Muévete critica el traslado «sin sentido» de la Oficina de Turismo a los bajos del Ayuntamiento

El grupo municipal Muévete Santo Domingo (MSD) critica el cambio «sin sentido» de la Oficina de Turismo a los bajos de la Casa Consistorial. ... Entre sus explicaciones han afirmado que con este traslado se ha realizado «un desprecio a los trabajadores, que deberán cerrar la oficina para poder ir al baño en otras dependencias municipales o incluso recurrir a establecimientos privados».

Además, han añadido el caso del edificio adquirido en la calle Pinar que «permaneció cerrado un año». «Lo justificaron con proyectos tan grandilocuentes como inconsistentes como el supuesto traslado 'estratégico' de la Oficina de Turismo», afirma la formación.

El cambio de ubicación se debe al proyecto cultural del futuro Museo de Arte Contemporáneo, «el verdadero interés del concejal». «Un museo que plantea interrogantes fundamentales que no se han respondido», añaden.

«Estamos ante otro ejemplo de que a este equipo de Gobierno le queda grande gobernar. Lo único que consigue es generar más problemas y menos servicios», afirman por último desde el grupo municipal MSD.