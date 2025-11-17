LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Nueva oficina de turismo ubicada en los bajos de la casa consistorial. MSD
Santo Domingo

Muévete critica el traslado «sin sentido» de la Oficina de Turismo a los bajos del Ayuntamiento

Desde el grupo municipal explican que con este cambio «los trabajadores deberán cerrar la oficina para poder ir al baño»

Laura Lezana

Laura Lezana

Santo Domingo

Lunes, 17 de noviembre 2025, 07:55

Comenta

El grupo municipal Muévete Santo Domingo (MSD) critica el cambio «sin sentido» de la Oficina de Turismo a los bajos de la Casa Consistorial. ... Entre sus explicaciones han afirmado que con este traslado se ha realizado «un desprecio a los trabajadores, que deberán cerrar la oficina para poder ir al baño en otras dependencias municipales o incluso recurrir a establecimientos privados».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un herido grave en un accidente múltiple en la LR-254 en Entrena
  2. 2

    «Yo no me voy a rendir porque sé que lo importante es vivir»
  3. 3 Las habitaciones del San Pedro, «vuelva usted mañana» y los que escupen en la calle, en el Teléfono del Lector
  4. 4

    El cáncer de próstata, un enemigo que rompe tabúes
  5. 5 Una furgoneta colisiona contra una vivienda esta madrugada en Valverde
  6. 6

    La gran cita de Zabala: La Rioja se hace notar en Bilbao
  7. 7 Rubén Zúñiga, nuevo secretario general de Juventudes Socialistas de La Rioja
  8. 8 «Hay que mirarse, hay que eliminar el miedo y no esconderse en él»
  9. 9

    Zabala devuelve la ilusión
  10. 10

    La chapela tendrá que esperar

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Muévete critica el traslado «sin sentido» de la Oficina de Turismo a los bajos del Ayuntamiento

Muévete critica el traslado «sin sentido» de la Oficina de Turismo a los bajos del Ayuntamiento