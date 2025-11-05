MSD denuncia la pérdida de servicios en recogida de basura

La formación Muévete Santo Domingo denunció, de nuevo, la suciedad en las calles a pesar de la presentación hace pocos días de los nuevos ... contenedores por parte del Ayuntamiento.

«Contenedores nuevos, ciudad sucia: la historia que no te han contado (y que el PP y Por La Rioja prefieren ocultar) –señalaron a través de un comunicado–. Durante años, la limpieza de Santo Domingo de la Calzada fue un servicio que funcionaba con regularidad y eficacia. Cada madrugada, los camiones recorrían las calles antes de que amaneciera; las aceras amanecían limpias, los voluminosos desaparecían y el punto limpio abría a su hora», recordaron desde MSD.

Un servicio que calificaron como integral, diario y eficaz.

Su coste anual ascendía a 435.189 euros. Pero con el tiempo, aquel contrato venció «y el Ayuntamiento, en lugar de licitar un nuevo servicio, obligó a la empresa a continuar trabajando bajo el pliego caducado», rememoraba la formación.

Según apuntaron, algo que la ley permite de forma temporal, pero solo mientras se tramita la nueva licitación. «Esa tramitación nunca llegó. Hasta que el actual equipo de gobierno decidió cambiar por completo el modelo. En lugar de mantener un sistema único y coordinado, optaron por dividirlo: encomendaron al Consorcio de La Rioja únicamente la recogida de residuos y de voluminosos, dejando el resto —la limpieza de calles, el punto limpio, la recogida del cartón y la limpieza del mercadillo— en manos de la empresa anterior, pero sin contrato».

El nuevo sistema comenzó el 1 de julio de este año. Desde entonces, según denuncian, Santo Domingo tiene dos empresas distintas haciendo lo que antes hacía una sola. El Consorcio se encarga de la recogida del contenedor verde y de los voluminosos, aunque solo un día a la semana y únicamente en diez zonas de la ciudad. «El coste es de 425.000 euros en 2026 y 572.000 en 2027, sin IVA. Mientras tanto, la empresa anterior continúa barriendo las calles, abriendo el punto limpio y atendiendo otros servicios sin contrato, con facturas reparadas por Intervención municipal», informaron. «Nadie ha explicado aún cuánto se le paga realmente. El resultado es visible: la ciudad está más sucia, el servicio es más caro y la gestión, más confusa».

Según añadieron, «algunos vecinos agravan la situación dejando voluminosos fuera de los días permitidos, pero es una consecuencia del cabreo general por la pasividad de los regidores municipales y por la pérdida de servicios que la ciudad ha sufrido».

Antes, como recordaron, la recogida «era diaria y se realizaba en el contenedor más cercano de cada vivienda; ahora se limita a un solo día por semana y únicamente en diez zonas de la ciudad, dejando barrios enteros sin un punto cercano donde depositar sus voluminosos», lamentaron desde el grupo municipal.