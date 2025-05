MSD denuncia que las instalaciones de las piscinas «no están listas para su apertura»

L. L. Sábado, 31 de mayo 2025, 14:29 Comenta Compartir

El grupo Muévete Santo Domingo ha denunciado el «caos» en la apertura de las piscinas municipales atribuyéndolo a la «falta absoluta de previsión». Para ello han explicado que «el Ayuntamiento anunció en la memoria justificativa firmada el pasado 26 de marzo que las piscinas abrirían del 7 de junio al 7 de septiembre. Sin embargo, a escasos días de la fecha prevista, la realidad es bien distinta: las instalaciones no están listas, los contratos necesarios no se han adjudicado y los plazos previstos no se cumplirán».

De esta manera, han afirmado que «según los cálculos más optimistas, las piscinas no estarán operativas antes del 18 de junio».