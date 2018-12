La modificación crediticia de Santo Domingo por 131.000 euros no tiene alegaciones JAVIER ALBO Santo Domingo Viernes, 21 diciembre 2018, 09:21

Al no haberse presentado alegaciones ha quedado definitivamente aprobada la modificación presupuestaria que salió adelante en el pleno extraordinario de noviembre, con los votos del PSOE y la abstención del PP -IU y el concejal Carlos Barrón, no asistieron a la sesión-, para generar créditos por 131.000 euros con los que hacer frente a determinados gastos extraordinarios y urgentes para los que no hay recursos.

Son una subvención de 5.000 euros a Cruz Roja; concurso nacional de villancicos, 2.500; Ecoferia del Camino y Semana Ecológica, 4.000; tejado del taller diocesano, 18.000; Banda y Escuela de Música, 23.500; tejado del Avenida, 60.000; hermanamiento con Winnenden y milenario del nacimiento del Santo, 18.000 euros.

Por otra parte, el teatro Avenida acoge hoy, a las 18 horas, el espectáculo de danza moderna y clásica titulado 'A través del espejo'. La entrada es gratuita.