'Los Milagros del Santo' comienzan esta noche en la plaza de España
Jueves, 9 agosto 2018

La primera de las tres funciones de la obra 'Los Milagros de Santo' se celebra hoy, a partir de las 22 horas, en la plaza de España de Santo Domingo de la Calzada. Mañana sábado y el domingo se celebrarán las otras dos representaciones de esta producción teatral que cuenta la vida y obra de Domingo García, fundador y quien da nombre a Santo Domingo de la Calzada. Las entradas (12 euros) están a la venta en la taquilla o, de forma previa, en la oficina habilitada en el número 36 de la calle Pinar.

Uno de los mayores atractivos de 'Los Milagros del Santo', que este año prescinden de escenario para ocupar la propia plaza de España, es la intervención de unos 200 calceatenses aficionados al teatro, dirigidos por el equipo de Sapo Producciones. Begoña Metola, por ejemplo, lleva actuando en la obra durante sus 26 años, desde las primeras ediciones, que se realizaron en el convento de San Francisco, primero como vecina del pueblo y, desde hace cinco años, interpretando el papel de Cándida, una de las narradoras.

«En principio me interesé por el llamamiento que se hizo. Teníamos y tenemos mucha ilusión, hasta fundamos un grupo de teatro», explica Begoña Metola refiriéndose a la Asociación Teatral Calceatense, que promueve la obra con ayuda del Ayuntamiento de Santo Domingo, el Gobierno de La Rioja, Ibercaja, Janda... «A mí me guata cualquier papel, todos son importantes, aunque estoy encantada con el mío», declara Begoña.

Por otra parte, Marcial Rodríguez representa desde hace cinco años el papel protagonista de Domingo García, aunque suma ya nueve actuando ininterrumpidamente, igual que toda su familia: «La primera vez me apunté por probar, porque era una experiencia nueva. Ahora me llena mucho poder hacer este papel, aunque me gusta ayudar en lo que se pueda».