'Los Milagros', a por el Milenario Tere Dulac se dirige a los asistentes a la reunión celebrada el pasado viernes. :: albo Una reunión con el elenco de la obra dio el banderazo de salida a la especial edición del Milenario JAVIER ALBO Santo Domingo Lunes, 15 abril 2019, 08:40

'Los milagros del Santo' ya han empezado a andar, rumbo a la especial edición del Milenario del nacimiento de aquel cuya vida y obra relatan con toda la espectacularidad que la historia merece.

Una reunión de la Asociación Teatral Calceatense (ATC) y 'Sapo Producciones' con el elenco de la obra dio el viernes el banderazo de salida a este camino emprendido, que finalizará en la plaza de España los días 9, 10 y 11 de agosto, con el inicio de las representaciones.

Hasta entonces queda mucho trabajo por hacer, dado que la XXVII edición viene con novedades importantes, cuantitativa y cualitativamente hablando, en el deseo, prácticamente constante desde que Martín Nalda asumió la dirección de la obra, de contar la misma historia pero cada año de forma diferente.

En ese propósito se enmarcan las cinco nuevas escenas que se incorporan al guión, que de alguna manera actualizan la historia y van a servir para acercar aún más la obra a los espectadores. Son cinco en total y abarcan hitos en la vida y obra caritativa de Domingo García, como su infancia, el monasterio de Valvanera, las panaderas o las 'vueltas del Santo', además de otras que constituyen una sorpresa y que como tal no se desvelan. Aparte, 'Sapo producciones', con la bendición de la Asociación Teatral Calceatense (ATC), da alguna que otra vuelta de tuerca a escenas que se mantienen, de modo que el espectador no podrá decir aquello de «yo ya lo he visto».

En la reunión también se trató el calendario de la obra. Los personajes que tienen papeles nuevos se reunirán, este mes, los días 23 (21 horas), 24 y 26 (ambos a las 20.30 horas) con el fín de ensayar antes de hacer las grabaciones, que se llevarán a cabo los días 7 y 8 de mayo. Los ensayos generales tendrán lugar a partir del 15 de julio, hasta el inicio de las representaciones, que mantienen el mismo precio: 12 euros.

Begoña Metola, directiva de la ATC, afirmó que las puertas de la obra están abiertas de par en par para todas aquellas personas que, acudieran o no a la reunión del viernes, quieran participar en esta edición tan emblemática.