Comienzan los trabajos de limpieza del monumento al peregrino de Santo Domingo

La concejalía de Patrimonio y Casco Antiguo del Ayuntamiento de Santo Domingo de la Calzada ha informado de que esta semana han comenzado los ... trabajos de limpieza y restauración del monumento al peregrino ubicado en la plaza de San Francisco.

Esta actuación va a ser realizada por Decoraciones Hermanos Aceña C. B., adjudicada por un importe de 3.170,20 euros, con IVA incluido.

Las labores consisten en una limpieza con presión de agua para eliminar la suciedad superficial acumulada por el paso del tiempo. Posteriormente, se aplicará un limpiador detergente concentrado al agua especialmente formulado para tratar humedades, salitre, moho, verdín y microorganismos. Y, finalmente, se procederá a consolidar la piedra con silicato mineral transparente altamente transpirable, garantizando así su protección y conservación a largo plazo.

Estas actuaciones, como han señalado desde el Consistorio, van a ser ejecutadas bajo criterios de intervención mínima y respeto por los materiales originales, siguiendo las recomendaciones técnicas en materia de conservación. «Se trata de una de las esculturas más representativas del patrimonio urbano de la ciudad y símbolo del Camino de Santiago a su paso por la localidad. Constituye un homenaje a todos los caminantes que, desde hace siglos, recorren esta ruta jacobea. Su restauración responde al compromiso municipal de preservar y poner en valor el patrimonio histórico-artístico», han concluido.