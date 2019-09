«El libro pretende suscitar inquietud sobre la vida y obra de Santo Domingo» Arturo Calvo Espiga, con el libro presentado ayer. :: albo Arturo Calvo Espiga | Historiador El sacerdote calceatense y catedrático presentó un nuevo volumen que compendia y amplía su trabajo de muchos años sobre el patrón local JAVIER ALBO Santo Domingo Martes, 17 septiembre 2019, 09:02

El sacerdote calceatense y catedrático de Derecho Eclesiástico, Arturo Calvo Espiga, presentó ayer el libro 'Santo Domingo de la Calzada. El hombre y la obra', que surge en el marco de la conmemoración del Milenario.

La obra compendia, con algunas novedades importantes, todo el trabajo que su autor ha realizado durante muchos años acerca del santo calceatense. «Fundamentalmente está basado en 'todo' lo que se ha publicado sobre él, con una metodología histórica», indica Calvo Espiga, que subraya que «es muy difícil acercarse a la persona de Santo Domingo de la Calzada», entre otras cuestiones porque en la época en la vivió es muy raro encontrar documentos referidos directamente a la persona, o porque el biografiado era un laico y no alguien relacionado con una comunidad religiosa. «No tenía detrás a un grupo religioso al que le interesara promocionar esa figura», dice.

Las dos biografías más famosas son la de Fray Luis de la Vega y, sobre todo, la de González de Tejada. Esta última ha sido objeto de un especial análisis crítico, desde un punto de vista histórico, por parte de Calvo Espiga. «He procurado analizar todo lo que González de Tejada cita, todo, porque citaba con mucha libertad», subraya el autor del libro. «A veces cita a un autor pero no la obra que maneja. He tenido que buscar todas las obras, las originales, y las he contrastado», dice, lo que da una idea del arduo trabajo realizado.

El libro, en el marco del Milenario, se puede adquirir en la entrada y tienda de la catedral por 20 euros

Si en algo pone el acento Calvo Espiga es en la pronta canonización de Domingo García. «Eso quiere decir que, al menos, en lo que era el Camino de Santiago en el siglo XII, sorprendió muchísimo esta figura», resalta. El calceatense cita al gran jurista Próspero Lorenzo Lambertini, que fue papa como Benedicto XIV en el siglo XVIII, y que en una de sus obras, que sigue siendo de referencia para la proclamación de beatos y santos, pone como modelo de canonización medieval la de Santo Domingo de la Calzada. «Este es un aval muy importante», indica.

Es mucha la información que Calvo Espiga ofrece en este libro, sin duda obligado para quien quiera acercarse a la figura y obra del Santo, pese a todas las dificultades expuestas, que el propio autor intenta allanar o despejar. Pero, además de ello, con esta obra pretende «suscitar inquietud» por llegar a conocer mejor su historia y vida, de las que dice que «con mayor frecuencia que lo deseable, es despachada en las publicaciones sobre historia con un par de frases tan tópicas como inexactas». Al hilo de ello indica que «si aparece alguien y echa por tierra lo que yo digo, con rigor y seriedad, estaré feliz, porque eso nos ayudará a conocer mejor la figura Santo Domingo, que es lo que yo quiero».