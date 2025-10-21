Hostelería riojana abierta a Europa

María Caro Martes, 21 de octubre 2025, 07:23 Comenta Compartir

Seis alumnos alemanes y dos profesores del ciclo de Alojamiento y Restauración que imparte el centro Landesberufsschule für das Hotel-und Gaststättengewerbe, situado en Villingen-Schwenningen, participan en la Escuela de Hostelería de Santo Domingo de la Calzada 'Camino de Santiago', del programa formativo Erasmus Plus. Así, desde hace una semana participan en un intercambio que tiene como objetivo conocer la cultura riojana, su sistema educativo, y al mismo tiempo realizar prácticas en hoteles y establecimientos riojanos.

Durante casi un mes, los alumnos alemanes también están conociendo empresas de diferentes puntos de la región, como bodegas, industria alimentaria y alojamientos.

Concretamente, van a estar haciendo prácticas en los paradores de Santo Domingo y en establecimientos de Navarrete y Logroño, aunque permanecen alojados en Santo Domingo.

Como parte de su estancia, el Ayuntamiento realizó un acto de bienvenida oficial en el que pudieron conocer algunos de los espacios más emblemáticos de nuestra localidad. Tuvieron la oportunidad de visitar la antigua cárcel y escuela de música, y también disfrutaron conociendo las tradiciones calceatenses a través de los gigantes y cabezudos, fotografías y la Rueda, así como la histórica Alhóndiga.

Como recordaba el profesor de la escuela Francisco Ferreras, «ya son 10 los años de colaboración entre ambas escuelas y se trata de una iniciativa muy enriquecedora. Los alumnos están encantados», señaló.

«El año pasado tuvimos otro grupo de alemanes en octubre, otro posterior de alemanes, un grupo de franceses y en abril un grupo de italianos, dentro de un proyecto Erasmus, enfocado a la sostenibilidad en la hostelería, en el que intervienen también dos escuelas de Italia, Portugal, España y Grecia, que ya terminó», explicó. Concretamente, en el mes de diciembre acudirán dos alumnos de la escuela riojana a Alemania a realizar estancias de dos meses y medio y, posteriormente, irán otros a Irlanda e Italia. «Los profesores utilizamos estos intercambios para buscar empresas que alojen a los alumnos».

Y es que, según explicaba, para que un alumno alemán esté asistiendo a una escuela tiene que estar contratado en una empresa «y dentro de su trabajo tiene que formarse en la escuela, es un sistema inverso al nuestro».

Los alumnos de la escuela calceatense acudieron el año pasado a Italia y Francia. «Ahora mismo estamos trabajando más en recibir alumnos que en enviarlos», señaló. Y es que las prácticas en empresas se han adelantado, «antes se iban en marzo, pero ahora desde diciembre los alumnos se van incorporando a las prácticas». La visita de los alemanes se prolongará hasta el próximo 2 de noviembre.