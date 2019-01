García Metola niega que la falta de tesorero afecte al pago de nóminas o facturas Agustín García Metola. :: albo El funcionario se jubiló el día 9 y no se ha cubierto la plaza, lo que «no va a alterar el funcionamiento normal del Ayuntamiento», asegura el alcalde J. ALBO Miércoles, 16 enero 2019, 00:36

La jubilación anticipada del tesorero del Ayuntamiento de Santo Domingo de la Calzada, que se hizo efectiva el pasado día 9 y aún no se ha cubierto su plaza, «no va alterar el normal funcionamiento del ayuntamiento», ha indicado el alcalde, Agustín García Metola, que, además, añade que «es falso que no se vayan a pagar las nóminas de los funcionarios o que no se vaya a pagar a los proveedores», como asegura el concejal no adscrito Carlos Barrón, en una nota de prensa, en la que indica que la firma del tesorero «es imprescindible, junto a la de la interventora y el alcalde, para poder materializar los citados pagos».

El regidor indicó al respecto que «también se han pagado, como se va a seguir haciendo, en los periodos en los que el hasta ahora tesorero titular ha estado de baja, de vacaciones o disfrutando de los permisos reglamentarios». «Ponerlo en duda y hacerlo público de esas formas, es una más de las mentiras a las que ya nos tiene acostumbrados el concejal tránsfuga del PP». A ello añadió que la Administración tiene resortes para solventar situaciones como esta u otras y que el día 9 se celebró una reunión con el consejero de Fomento y Política Territorial, Carlos Cuevas, «dado que la plaza de tesorero no es exclusiva competencia del ayuntamiento».

El alcalde anunció que «en unos días se procederá al nombramiento accidental o en comisión de servicios de personal para cubrir esta plaza» y que «independientemente de ello, el Ayuntamiento debe llevar a cabo el proceso para crear en plantilla una nueva plaza de tesorero, pero con la habilitación de carácter nacional que ahora la ley exige».

Barrón afirma que el problema radica «en la incompetente gestión», ya que «han pasado varios meses desde que el funcionario anunció su jubilación anticipada y desde la Alcaldía no se ha movido ni un dedo para prevenir esta situación y paliar los problemas que supone».