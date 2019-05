La fiesta estalla en Santo Domingo

Los calceatenses celebran ya sus fiestas del Santo. Llegaron ayer, a lomos de los madrugadores carneros del Santo, que pasean por cualquier lugar el recuerdo de un antiguo privilegio. «Sabed que he dado ingenuidad y seguridad y concedido libertad y protección a todas las cosas que fueran de Santo Domingo, así hombres como sustancias, justamente con sus ganados, que tengan libertad y puedan pastar en cualquier parte que quisieran, montes, yerbas, aguas de todo mi Reino...». Lo dictó Alfonso I El Batallador, en el siglo XI, y sigue vigente: los animales entran en bares, tiendas... y todo el mundo a chitar, que lo dijo el rey. Ello no les libra de condimentar el 'Almuerzo del Santo' de mañana. Y es que todo no puede ser...

Las fiestas también llegaron montadas sobre el cohete más esperado de los muchos que se lanzan al año en Santo Domingo de la Calzada. Esta vez se abrieron paso entre el balcón consistorial y el macroescenario montado para el concierto de hoy de 'Marea'. La plataforma escoró hacia la izquierda de la plaza de España -según se mira hacia el balcón consistorial, que es donde hay que mirar en estos casos- a los cientos de personas que acudieron a testificar el arranque festivo, que abre un paréntesis hasta el día 15, incluido, que el vecindario rellenará con alegría, devoción y diversión en base a las muchas citas tradicionales y lúdicas que el Ayuntamiento, cofradía del Santo y colectivos han preparado para todos.

PROGRAMA PARA HOY De 9 30 a 11.15 y de 12 a 14. Exposición de la mesa que los priores preparan para las doncellas. 12 Procesión del Pan del Santo y del Peregrino (de las doncellas). 13 y 19 Marionetas de Gorgorito. 17 Procesión de La Rueda, su izado en la catedral y 'Resuene'. 19 15. Reparto de la cebolleta y picado de la acelga. 20 30. Degustación de preñados, en la plaza de la Alameda. 22 Concierto de 'Marea'. 21 y 1 La Mundial Orquesta.

Son unas fiestas especiales este año, por cuanto son las del Milenario del Santo. Lo recordó el alcalde, Agustín García Metola, que comenzó con una frase que forma parte ya del acervo oral de la ciudad: «¡Calceatenses, amigos..!». Y dijo: «Vamos a iniciar nuestras fiestas del Santo 2019, un año muy especial porque cumplimos el Milenario de su nacimiento. Por eso y como siempre, recibamos a todo el mundo con los brazos abiertos y disfrutemos de todo lo que organiza el Ayuntamiento». Su intervención concluyó con los acostumbrados vivas al Santo y a la ciudad. Después lanzó el cohete, que tardó en sonar porque subió muy alto. Las charangas de la Peña El Salero y Los Gallitos, así como la disco Krossko, pusieron música al recinto. A los compases de algunas canciones, una multitud de niños y jóvenes a los que la anulación de la fuente no había sentado nada bien porque no podían dar sus vueltas festivas -se oyeron pitidos cuando el alcalde empezó a hablar-, terminaron apañándose alrededor de unas vallas colocadas por el Ayuntamiento para tal fin.

Por la tarde, la fiesta comenzó a desplegar las tradiciones -procesión de Los Ramos y de las Prioras-, y otras citas lúdicas, como un divertido encierro simulado, pelota, teatro y música con La Pasarela Rioja.