Un festival interrumpido Ass Face, al poco de suspenderse su actuación. Ass Face critica que no se les dejara terminar su concierto J. ALBO Domingo, 23 septiembre 2018, 00:36

Al grupo de música Ass Face le cortaron su concierto del pasado día 15, en la calle Hermosilla. Era el último de los cuatro grupos que intervenía en el festival 'Local Music Fest'. Llevaba seis canciones, apenas 20 minutos de actuación y avanzaban algo más allá del límite horario autorizado para el evento musical, las 2 horas. Dos agentes de la Policía Local llegaron al lugar y cumplieron su orden a rajatabla. «Una canción más y termináis», recuerda el cantante, Sergio Reina, que les dijeron. Les apagaron su música y, al mismo tiempo, encendieron su malestar. Hablan de «pésima organización», de «escasez de medios» y mentan, también, la nula flexibilidad demostrada. «No se puede cortar un festival así», dicen.

Una semana después, enfriados los ánimos pero vigente aún su enfado, apuntan a la Concejalía de Festejos a la hora de pedir explicaciones. «Tuvimos que llevar nosotros los cables, regletas... El camión escenario no tenía escalera para subir. No había siquiera lo esencial para un festival», indica el grupo. Echaron en falta un responsable que controlara la duración de cada grupo y, en general, velara por el festival. «Podíamos haber optado por no subir a tocar en esas condiciones, pero nos habíamos comprometido; es nuestro pueblo y llevábamos tiempo sin tocar en él. Teníamos ganas». Y tocaron, aunque no mucho: las seis citadas canciones. «El ambiente era fantástico, la gente estaba divirtiéndose y no había habido ninguna queja», indican para argumentar que la decisión de pararlo fue «injustificada» y «una censura».

Debido a la falta de medios y a los «apaños» de última hora para actuar, el festival empezó ya con retraso. A ello suman el tiempo que se pierde en los cambios de grupos. «No se valoró nada de esto», lamentan. «Deberían de haber tenido en cuenta que estas cosas nunca van con exacta puntualidad y menos cuando participan varios grupos. Pasa lo mismo con las orquestas, cuando vienen a fiestas. Se anuncian unos horarios aproximados que generalmente se superan, pero a ellas no las paran», critican. No entienden lo ocurrido. «Pese a nuestro enfado, decidimos comportarnos cívicamente. Podríamos haber reaccionado de otra manera, calentando más el ambiente, pero decidimos saludar y agradecer a nuestra gente que con aplausos y gestos de apoyo allí siguió, demostrando un comportamiento ejemplar», indica. «Nosotros -dice Reina- ni buscamos polémica ni debate, de eso ya se encargan otros. Lo nuestro es hacer música». Y asegura que «con cosas así nos dan más ganas de subir al escenario». Como harán el 29 de este mes en Rincón de Soto, con Cuarentena. «Esperemos que sea un concierto... por lo menos entero», bromea.