La oferta cultural crece para las Ferias de la Concepción de Santo Domingo

Las Ferias de la Concepción de Santo Domingo de la Calzada regresarán del 6 al 8 de diciembre. «Una celebración que hunde sus raíces ... en nuestra historia más profunda y que, año tras año, ha sabido mantener viva la esencia de lo que somos: una ciudad con alma, con memoria y con futuro», como avanzaba el alcalde, Raúl Riaño.

«El programa de las Ferias de la Concepción 2025 vuelve a demostrar el nivel, la calidad y el cuidado con el que se prepara cada detalle», valoró.

Y destacó actividades como la Jornada Cultural de Historia y Patrimonio Calceatense, la presencia de David Amor en el Teatro Avenida, la Feria de Antigüedades y Coleccionismo, la Ecoferia, los espectáculos ecuestres 'Equites Lacobi', los Abanderados Sbandieratori e Music Città di Amelia llegados desde Italia, o los pasacalles mágicos de Las Sargantanas con Gálata Music, «solo algunos ejemplos de un programa que combina tradición, cultura, humor, música, arte y participación ciudadana».

Concretamente, habrá 87 puestos de artesanía en el Mercado Medieval, 70 productores agroalimentarios en el Mercado del Camino organizado por Fundación Caja Rioja, 14 anticuarios en la Feria de Antigüedades y una Ecoferia organizada por la Asociación del Camino Ecológico de La Rioja que cumple su veinte aniversario.

Esta edición contará con novedades, como anunció el concejal de Ferias, Óscar Reina. «Las Ferias de la Concepción son una de las fechas más importantes en el calendario calceatense, pero no solo festivo, sino también comercial, dinámico y vital, porque se aúnan esfuerzos para convertirlo en un destino de referencia del norte de España».

Entre las novedades destacó la ampliación de la programación en el Teatro Avenida con sesiones de cine con películas de estreno. «Además, en el Espolón y la calle Madrid habrá animación para los más jóvenes, con pasacalles musicales y también una nueva edición de la ludoteca infantil medieval en el antiguo Jerónimo Hermosilla en la Plaza de España», detalló. También recordó que la Oficina de Turismo ampliará su horario y se desplazará a los bajos del Ayuntamiento.

En total, tanto la celebración de las Ferias de la Concepción como la Navidad han supuesto más de 95.000 euros para el Ayuntamiento, que incluye la programación de actividades culturales y turísticas, los convenios con las asociaciones que colaboran en estas fechas, el gasto en publicidad y en arrendamientos y suministros.