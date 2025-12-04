50 años de Nancys en Santo Domingo El Centro Fundación Caja Rioja acoge una muestra con 140 ejemplares destacados de las muñecas de Famosa más queridas

María Caro Jueves, 4 de diciembre 2025, 07:56

El Centro Fundación Caja Rioja de Santo Domingo de la Calzada acoge desde ayer la exposición 'Historia de las muñecas: el mundo de Nancy', que podrá visitarse hasta el 5 de enero. Se trata de una colección particular de Marta Martínez Aguilar, una mujer que nació a principios de los años 70, poco después de la muñeca Nancy, y desde muy pequeña mostró pasión por este clásico de Famosa.

Sin embargo, no fue hasta su época adulta cuando comenzó a coleccionar, gracias sobre todo a las reediciones que Famosa sacó de Nancy desde inicios del siglo XXI. Prácticamente todos los modelos que se exhiben en la exposición son originales de la época, muchos de ellos conseguidos en mercadillos, rastros o ferias de antigüedades.

Se trata de la primera vez que muchas de estas muñecas ven la luz, gracias a esta iniciativa de Fundación Caja Rioja en colaboración con la Dirección General de Cultura.

La muestra cuenta también con ejemplares inspirados en personajes como Frida Kahlo, Marilyn Monroe o Aitana

La exposición cuenta con 130 muñecas, la gran mayoría de ellas Nancy de Famosa, creada en 1968 por la empresa Fabricantes Agrupados de Muñecas de Onil, Sociedad Anónima. También hay varios ejemplares de Lucas (el amigo de Nancy), Lesly (la hermanita de Nancy) y Kika, una muñeca similar a Nancy, nacida a principios de los 70.

También se ha recreado para la muestra un dormitorio completo de Nancy, con su armario lleno de ropa, la cama, el vestidor, el sifonier, además de baúles y maletas; varios ejemplares de Primera Comunión a lo largo de los años, así como vestidos de novia, de fiesta, de gala, sevillanas, cuentos infantiles, películas etc. Además, la exposición cuenta con ejemplares de Nancy inspirados en personajes populares, como la pintora mexicana Frida Kahlo, la actriz Marilyn Monroe, o una de las últimas en salir al mercado, la cantante española Aitana. No podían faltar las chicas de la Cruz Roja, la Nancy Pintora, Exploradora, Esquiadora o Tenista, las Nancys 'negritas' con pelo rizado o incluso una Nancy con el traje regional de La Rioja.

Asimismo, hay una selección de vestidos de grandes diseñadores, como Hanibal Laguna, Devota&Lomba, Roberto Torreta, Ion Fiz o Roberto Verino.

Para la muestra han colaborado María del Carmen Mateo, Cristina Domingo, Ana María Jiménez, Calzado Infantil Antonio, www.retrobjetos.com, Asociación ProCabalgata de Reyes de Santo Domingo y la Juguetería Mario calceatense. Además, la exposición tiene un carácter solidario a beneficio de la Asociación Contra el Cáncer. Entre las personas asistentes se sorteará una muñeca Nancy colección, con vestido de novia diseñado por Ion Fiz en 2017, cedida por Juguetería Mario.

