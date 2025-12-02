Belleza cerámica que habita en lo cotidiano

Un visitante fotografiaba parte de la muestra en el escaparate de Bazart Gallery.

La sala de arte en la calle Bazart Gallery, ubicada en el corazón de Santo Domingo, estrena exposición en sus escaparates, que iluminará la céntrica calle Pinar durante los meses de diciembre y enero.

En esta ocasión, es la artista Violeta Betolaza quien presenta su obra, piezas de cerámica creadas en su taller de Tricio. Riojana de origen, su vínculo con la tierra viene de lejos, casi tanto como su fascinación por trabajar con las manos. En el barro encuentra un espacio de calma, juego y experimentación: mezcla formas, texturas y colores sin miedo al error, dejando que el material también hable.

Sus obras, aparentemente sencillas, buscan transmitir cercanía y un ritmo lento y atento que se encuentra detrás de cada pieza hecha a mano. Siempre en aprendizaje, disfruta dejando que cada creación la sorprenda.

Con una trayectoria respaldada por diversas exposiciones en galerías de prestigio, Violeta Betolaza ha consolidado una voz personal dentro de la cerámica contemporánea. Sus formas, entre lo orgánico y lo abstracto, invitan a la contemplación y al diálogo con la materia.

En su taller, 'Tradición y Arte Hechos a Mano', cada objeto cuenta una historia única. A través de técnicas ancestrales y materiales naturales, crea piezas cuidadas al detalle, alejadas de lo industrial y cargadas de autenticidad. Resultado de horas de trabajo minucioso, atención al detalle y el uso de materiales naturales, lo que garantiza una autenticidad que no tiene comparación.

En palabras de Betolaza, la cerámica es mucho más que un medio artístico: es una herramienta para observar el mundo con nuevos ojos y conectar con lo que solemos ignorar. A través de su obra, nos invita a apreciar la poesía de lo cotidiano y a redescubrir la belleza que reside en lo invisible.

Porque su arte recuerda al espectador que, incluso los elementos más simples de nuestro entorno, pueden contener una historia, una emoción o un misterio, que está esperando ser descubierto.

Una muestra que se suma a los diferentes atractivos que acogerá la ciudad durante la época navideña, que comienzan este fin de semana con las Ferias de la Concepción. Durante los días del Mercado Medieval, la artista estará presente en la exposición, mostrando sus obras y conversando directamente con los visitantes. Una ocasión perfecta para descubrir su proceso creativo y conocer de primera mano el alma de cada pieza.

Bazart Gallery, un clásico

Los escaparates de Bazart Gallery, un comercio centenario ya cerrado de Santo Domingo, se mantienen abiertos al público todos los días.

Las obras se dan cita en esta original galería a pie de calle, donde los artistas encuentran un escaparate, de forma literal y simbólica, para mostrar su obra.

