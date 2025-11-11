Excavaciones en la catedral calceatense dejan al descubierto restos humanos

María Caro Santo Domingo de la Calzada Lunes, 10 de noviembre 2025 | Actualizado 11/11/2025 08:23h. Comenta Compartir

Varios restos humanos aparecieron este lunes en el entorno de la catedral de El Salvador de Santo Domingo de la Calzada. Concretamente, en las excavaciones que se están llevando a cabo alrededor del absidiolo de la capilla central de la catedral.

Las obras son de la construcción de una cámara bufa, que consiste en la introducción de unos tubos grandes de hormigón perforados para que la humedad no empape las paredes, sino que se introduzca en los tubos y termine en el alcantarillado.

«Es una obra que cumple con los requisitos del Gobierno de La Rioja y Patrimonio –explicaba el abad de la catedral, Francisco José Suárez–, por lo que hay arqueólogos que hacen esa bajada, de hasta 1,30 metros. Siempre aparecen muertos en el entorno de las iglesias, nada extraño y novedoso». Y es que a lo largo de la semana los hallazgos se han ido sucediendo. «Los arqueólogos se van llevando los restos encontrados. No hemos tapado nada porque es lo más habitual», manifestaba el abad.

A pesar de todo, Suárez aseguró que las obras no se paran. «Las obras no se van a retrasar, porque todo esto entra dentro de lo normal. Únicamente se ralentizan. El final está previsto para antes de las Ferias de la Concepción, haremos todo lo posible para no tener que compaginarlas».

Los restos, según apuntaba Pedro Miguel Rojas, que fue guía del templo calceatense, «probablemente pertenezcan a vecinos de la localidad, personas humildes que no pertenecían a la clase alta, y que seguramente que vivieron en épocas anteriores al siglo XIV».

«No hemos tapado nada porque la aparición de restos es algo habitual, las obras solo se ralentizan», afirmó el abad catedralicio

Y es que en el siglo XV el criterio cambia, y la gente puede ya ser enterrada dentro de la catedral. El primer enterramiento fue el del obispo Juan del Pino y su familia. «Cuantos más medios económicos, más cerca del altar mayor y, por lo tanto, de Dios», relataba Rojas.

El cuerpo más antiguo de la catedral es el de Santo Domingo de la Calzada, que murió en el año 1109. «Y no es que le enterrasen dentro, lo enterraron fuera de la construcción de la iglesia, en el Camino de Santiago, pero decidieron que el nuevo edificio albergase el sitio donde el propio Santo Domingo hizo su tumba», apuntó Rojas.