La escuela de música de Santo Domingo retrasa el comienzo del curso La falta de dotación presupuestaria para la contratación del profesorado está detrás de la demora J. ALBO Domingo, 7 octubre 2018, 00:53

Al equipo de Gobierno de Santo Domingo de la Calzada se le acumulan los problemas, aunque los verdaderamente afectados por la irresolución de los mismos son los ciudadanos: el Ceip Beato Jerónimo Hermosilla lleva desde que comenzó el curso sin conserje, con todos los trastornos que ello aporta al normal funcionamiento del centro; la oficina de turismo se encuentra cerrada, cuando la ciudad recibe todavía a muchos visitantes y peregrinos y se acercan 'puentes' de mucho tránsito. Y, sumado a esto, la escuela municipal de música va a empezar con retraso las clases, sin que se sepa bien cuándo, al parecer por problemas con la contratación del profesorado.

Relacionado con este último tema, tampoco se van a cumplir las previsiones del equipo de Gobierno que apuntaban a que el anterior sería el último curso en el que las clases se impartirían en el colegio 'Beato Jerónimo Hermosilla', «ya que para el próximo se habrán puesto en funcionamiento las nuevas instalaciones en el edificio del Corregimiento de Rioja», afirmaba el alcalde en junio. Como se recordará, la Corporación dio luz verde el 24 de agosto a un proyecto modificado de la obra de rehabilitación que se lleva a cabo en el mismo, que, entre otras cuestiones, conlleva la ampliación del plazo de ejecución en cinco meses.

A falta de otras explicaciones, pedidas pero no dadas, la demora en el inicio del nuevo curso se debe a que el Ayuntamiento sigue funcionando con el presupuesto prorrogado del año 2015 y ahora mismo no tiene partida para contratar a más profesores, para lo cual debe decidir de qué parte obtener los recursos y realizar la correspondiente modificación presupuestaria. El curso se reduce, pero no la matrícula. Al parecer, la escuela va a intentar recuperar las horas pero para muchos alumnos será difícil, por sus apretadas agendas.