... y en la escuela de música, a la espera de que empiece el curso

Por otra parte, padres de alumnos de la escuela municipal de música han remitido al alcalde una carta en la que piden explicaciones sobre el retraso del inicio del curso para cerca del 70% del alumnado, «porque aún no están contratados los profesores que les tienen que dar clase». Los padres protestan por la falta de información y, de hecho, aún no saben cuándo empezará el curso. Igualmente, indican que han pagado íntegra la matrícula del curso, de octubre a junio, y preguntan «si se va a prorratear del total de la matrícula el mes que no van a tener clase o si va a haber alguna otra solución». Al parecer, el alcalde ha citado a los padres para este sábado, a las 11.30 horas en el salón de usos múltiples del Ayuntamiento.