El equipo de Gobierno no oculta sus temores a una posible moción de censura El alcalde y concejales de la oposición, en el pleno. / Javier Albo El PP y Muévete Santo Domingo hicieron valer su mayoría en el pleno y tumbaron un asunto de mero trámite como la cuenta general del 2018 JAVIER ALBO Santo Domingo Miércoles, 25 septiembre 2019, 08:42

Que la oposición manda en los plenos de Santo Domingo de la Calzada es una realidad numérica. Y que el temor a una moción de censura parece instalarse cada vez más en el equipo de Gobierno, resignado a su suerte, es también una impresión que tiene su base en algunas manifestaciones escuchadas en la sesión de anoche, en la que el PP y Muévete Santo Domingo hicieron valer sus siete concejales al aprobar algunas mociones y, con más carga simbólica que otra cosa, tumbar un asunto de mero trámite, como la cuenta general del 2018.

Quedó sin saber qué hubieran hecho ante la modificación de créditos que presentó el equipo de Gobierno para financiar el certamen de villancicos, la Ecoferia, el pago de horas extra a Policía Local, un convenio con los ingenieros de caminos para la realización de su congreso anual, o una subvención al colegio Menesiano por su participación en un concurso. El punto fue retirado del orden del día, a decisión del alcalde, una vez que Carlos Barrón advirtió de que faltaba el informe de intervención. No obstante, en su turno de intervenciones la oposición había sido muy crítica con este asunto -denunciaron falta de información, «regalar» dinero público, etc.- y el edil Diego Mendiola vio en toda esta actitud la antesala de algo por venir. «Para estar en el gobierno hay que tener preparada la alternativa y es por donde van los tiros», dijo, no sin observar que ya habían transcurrido «los cien días de gracia». También el alcalde, Javier Ruiz, al aludir en otro momento a varios procesos abiertos, señaló que «no sé si nos dejarán terminar».

En la sesión se aprobaron por unanimidad mociones sobre la oficina de turismo y de apoyo a Viloria de Rioja, y otra sobre el coto de caza (PSOE e IU se abstuvieron).