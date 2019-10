Domingo de romería para el gallo y la gallina Los priores, Óscar San Román y María Milagros Luzuriaga. :: albo Los calceatenses recordaron en la ermita de la Mesa del Santo el más famoso milagro atribuido al patrón | Misa y procesión centraron el programa de actos que se repite cada año, participado por unas 300 personas JAVIER ALBO Santo Domingo Lunes, 14 octubre 2019, 07:56

«Santo Domingo de la Calzada, donde cantó la gallina después de asada». Un gran eslogan, con la salvedad de que en aras de la necesaria rima alguien hizo recaer sobre la hembra de la pareja tamaño portento. Sabido es que las gallinas no cantan, pero esto es 'peccata minuta' comparado con emplumar a unas aves muertas y hacer que vuelvan a la vida, a ellas y al joven peregrino. No sería de extrañar que el Corregidor se volviera vegetariano a raíz de aquel episodio, que se hizo viral en las redes sociales de la época: los caminos polvorientos y pedregosos, donde lo sucedido corrió de boca en boca como la pólvora. Todos querían conocer la ciudad en la que se obró el milagro. Para darle más bombo, el papa Clemente VI, en 1350, emitió una bula por la que concedía indulgencias a quienes, entre otras cosas, «mirasen al gallo y la gallina que hay en la iglesia».

Este prodigioso hecho no podía faltar, por tanto, en esa hagiografía de la vida, obra y milagros del Santo, que empieza el 25 de abril y termina el 13 de octubre, tal día como el de ayer, en una romería que, por la fecha y su propia sencillez, no es tan popular como otras precedentes. Al caer este año en domingo y con el acompañamiento meteorológico, la cita estuvo bastante animada. En la ermita de la Mesa del Santo se dieron cita por la mañana unas trescientas personas, incluidas las participantes en la comida de la Asociación de Viudas Rioja Alta. Tampoco faltaron el gallo y la gallina, que, especialmente nerviosos este año, pusieron en apuros a su cuidador, Víctor Pedro Galán, al inicio de la procesión, al no querer quedarse quietas en el cesto. La misa, una comida de hermandad, baile con la charanga Los Gallitos, la tradicional rifa de una imagen y el rosario centraron el programa en torno al milagro, que en el año 2015 fue declarado Bien de Interés Cultural, de carácter inmaterial.