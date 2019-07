Diego Mendiola será tercer teniente de alcalde y llevará el Área de Participación Ciudadana y Medio Ambiente Javier Albo El acuerdo entre PSOE e IU sigue sin garantizar la estabilidad del ayuntamiento, al ser mayoría la oposición JAVIER ALBO Santo Domingo Viernes, 5 julio 2019, 11:50

El acuerdo alcanzado por PSOE e IU en Santo Domingo de la Calzada para desarrollar un programa de gobierno con 15 puntos durante la legislatura incluye el nombramiento de Diego Mendiola como tercer teniente de alcalde, su entrada por tanto en la Junta de Gobierno de Local y la asunción de las áreas de Participación Ciudadana y Medio Ambiente.

De ello ha informado esta mañana el alcalde, Javier Ruiz, que ha indicado que se ha intentado llegar también a un acuerdo con el PP que dé estabilidad a la acción de Gobierno y permita que la ciudad avance, pero «lamentablemente no ha sido posible». Ruiz ha añadido que no se han entablado conversaciones con Carlos Barrón, por Muévete Santo Domingo, al entender que tanto por sus manifestaciones en el pleno de constitución en las que auguraba una legislatura «dura y negra» y «la política que ha llevado» en el tema de la ayuda a domicilio, «nos hace indicar que no quería colaborar en este ciclo nuevo en Santo Domingo de la Calzada».

Ruiz ha reconocido que el acuerdo con IU no garantiza la estabilidad, por cuanto suman 6 concejales, frente a los siete de PP (4) y Muévete Santo Domingo (3), pero que «siempre será mejor seis votos que cinco» y que, además, los dos partidos comparten muchas inquietudes relacionadas con la ciudad, por lo que el entendimiento ha sido relativamente sencillo. El alcalde, no obstante, ha dejado la puerta abierta al PP para que a lo largo de la legislatura puedan llegar a algún tipo de entendimiento. Al mismo tiempo, ha apelado a la «responsabilidad» de los grupos de la oposición para que las propuestas del acuerdo, «que son beneficiosas para la ciudad», puedan salir adelante.

Los quince puntos contemplados en el documento son: renovación completa del sistema de abastecimiento, del alumbrado público, auditoria de la relación de puestos de trabajo y modificación de la misma, aplicar un sistema de gestión administrativa eficiente, espacio para los grupos políticos municipales, centro deportivo, gestión de la masa verde del municipio de manera sostenible, rehabilitación del Casco Antiguo para políticas sociales, redacción del Plan General Municipa, reforma del Teatro-cine Avenida, el centro de interpretación o los jardines de Hermosilla; mejora de la movilidad en el núcleo urbano y ampliación de la Escuela de Hostelería.

Ruiz también ha anticipado que Beatriz Salas será la primera teniente de alcalde; Millán Baltanás el segundo, y Erika García la cuarta. La semana que viene se celebrará el pleno de organización, en fecha por concretar aún.