El PP dice que «los calceatenses son lo primero y están por encima de todo»

El Grupo Municipal Popular de Santo Domingo de la Calzada afirma, en relación con su abstención sobre la última modificación presupuestaria presentada por el equipo de Gobierno, que «los calceatenses son siempre lo primero y para nosotros están por encima de todo». El portavoz, David Mena, afirma que el sentido de su voto fue ese porque «nuestros vecinos no pueden ser los grandes damnificados por el disparate de gobierno municipal del PSOE y por un pacto PSOE-IU que ha resultado ser un verdadero fiasco». No obstante, advierte de que «nuestro margen tiene un límite y debemos trasladar que nuestra intención a partir de ahora es que no vamos a entrar en más juegos de aprobación de partidas que el PSOE plantee, cuando los únicos responsables de la situación municipal son ellos junto con su socio de investidura IU». El edil, aunque sin excusar las formas de la convocatoria, dice no entender que el suyo fuera el único grupo de la oposición que acudió al pleno.