«Casi todos los días hago de tres a cinco horas de deporte» Pedro Salas Untoria | Galardón de honor de la edición 2019 JAVIER ALBO Santo Domingo Sábado, 6 abril 2019, 10:22

Pedro Salas, 'Galardón de honor ' de los premios del deporte calceatense.

-En junio hará 77 años y parece un chaval. ¿El deporte tiene algo que ver en ello?

-Me ha sentado bien. Lo he hecho toda la vida, hasta que me jubilé como monitor de gimnasia.

-¿A qué se dedicaba antes?

-Yo era mecánico. Estuve en Rubiera y tenía que ir a Burgos y Santander a trabajar. Me cogí un año sabático, por así decirlo, me salió lo de la gimnasia y ya no volví. Ya tenía muchos años y no me apetecía irme fuera.

-¿Todavía hace deporte?

-Sí. Ando mucho, subo al monte, cojo la bici... Me tiro casi todos los días de tres a cinco horas por ahí. El otro día estuve corriendo y se me subió la bola (ríe).

-Ha hecho muchas cosas relacionadas con el deporte. ¿Con cuál ha disfrutado más?

-Con el fútbol. Antes no había otra cosa. Empezamos a jugar en las eras, entre las cuadrillas de amigos de los barrios. Éramos unos críos y no teníamos ni balón, hacíamos uno con la paja y una cuerda, o con trapos.

-¿El galardón de honor es, quizá, el premio más importante de su vida deportiva?

-Sí. La verdad es que he sido muy competitivo, toda mi vida, y también participativo, demasiado, porque dejaba todo por el fútbol.