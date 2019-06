«Hubiera deseado llegar a un pacto de estabilidad para que la ciudad avance» Javier Ruiz, en su despacho del Ayuntamiento de Santo Domingo de la Calzada. / Javier Albo Javier Ruiz | Alcalde de Santo Domingo El regidor calceatense apela a la cesión de todos los partidos para lograr acuerdos y aprobar proyectos JAVIER ALBO* SANTODOMINGO@HOTMAIL.COM Jueves, 20 junio 2019, 15:10

Javier Ruiz es el nuevo alcalde de Santo Domingo de la Calzada, con un gobierno en minoría sobre cuya continuidad y proyectos pende, amenazante, la espada de Damocles de una oposición con capacidad para desbancarle. Dice que si llega ese momento lo asumirá con la normalidad democrática que rodea a tal posibilidad, pero que, hasta entonces, se dejará la piel en el trabajo. Su objetivo es que la ciudad avance, verbo que muchos cambian por 'arrancar'. Y, para ello, sabe que necesitará los apoyos de la misma oposición con la que no ha podido llegar a un acuerdo de gobierno que dé a la ciudad la estabilidad que necesita.

- Tras una victoria 'agridulce', como usted mismo la definió, llega un gobierno en minoría. ¿Hubiera preferido un pacto de gobierno?

- Sí, pero como dije en el debate y en otras ocasiones, yo no quería ser alcalde a cualquier precio. Me hubiera gustado llegar a un pacto de estabilidad. De hecho, se lo pedimos tanto al PP como a 'Muévete Santo Domingo'. Con el primero no hubo ni siquiera concreciones respecto al pacto, entendían que no era su camino para llegar a la Alcaldía, y con el partido de Barrón sí se llegó a un intercambio de propuestas pero no al entendimiento. Las posturas de ambos estaban bastante alejadas.

«Como he dicho en varias ocasiones, yo no quería ser alcalde de la ciudad a cualquier precio» Pactos de Gobierno

«La elaboración de un presupuesto para que la ciudad avance es ahora mismo la prioridad» Proyectos e inversiones

- ¿Contempla la posibilidad de alcanzar algún pacto ahora que ya ha empezado a gobernar?

- En esta legislatura tan 'entretenida', digamos, que vamos a tener, no descarto ninguna posibilidad. El pacto de gobierno es un instrumento para algo y, en este caso, sería para dotar de estabilidad a la ciudad; para dotarla de unos presupuestos que reflejasen la inquietud de la ciudadanía y en los cuales se permitiese avanzar en muchos temas que tenemos en común los partidos políticos. Todo lo importante va a tener que ser consensuado y todos tendremos que ceder. Soy muy flexible, muy dialogante... Quienes me conocen saben que conmigo se puede hablar de todo y que si se me convence puedo cambiar de opinión.

- En cualquier caso, estar en minoría es como una espada de Damocles que pende sobre usted. ¿Confía en poder acabar la legislatura?

- La 'arquitectura municipal' del Pleno ha hecho que tengamos esa espada, porque no tenemos un acuerdo de estabilidad. Vamos a intentar avanzar en los proyectos que nosotros creemos, integrando las diferencias y los apuntes que nos den los partidos con los que lleguemos a acuerdos. Si las demás formaciones llegan a un acuerdo para formar equipo de gobierno, no tendré nada que hacer. Es la democracia. Lo único que puedo hacer es trabajar hasta que llegue ese día, si llega.

Agua, electricidad y deporte, prioridades para la legislatura La renovación completa del sistema de abastecimiento público es una de las prioridades de Javier Ruiz para la actual legislatura, igual que la del sistema de alumbrado, para reducir el gasto público. También apunta a un centro deportivo calceatense. «Que nos podamos dotar de un gimnasio municipal, oficinas de deporte y en el cual todos los clubes o asociaciones deportivas se sientan integrados para que sea la referencia de todas ellas», dice. Preguntado sobre si su gestión será 'más de lo mismo' que en la anterior legislatura, Ruiz responde que «hemos representado al mismo partido y habrá líneas en las que haya una cierta continuidad, pero sí que habrá una diferencia, sobre todo en la gestión diaria. No soy ni mejor ni peor (que Agustín García Metola), y tengo bastante menos experiencia, pero esto a veces te permite hacer cosas nuevas».

- ¿Elaborar un presupuesto general es una prioridad?

- Ahora mismo es la prioridad. Hay que hacer una reforma del personal del Ayuntamiento, porque tenemos una relación de puestos de trabajo obsoleta. Somos un órgano de gestión que en muchos ámbitos ahora mismo está capado. Las leyes que nos impusieron desde Madrid, sobre todo con la ley Montoro de estabilidad presupuestaria, hicieron que todos los ayuntamientos sufriéramos una merma de personal. También lo necesitamos para sacar adelante el capítulo de inversiones, que al final son los proyectos que ilusionan a una ciudad, que la hacen mejorar. Por supuesto que consideramos que el presupuesto es una prioridad, para que la ciudad avance. Luego, cada partido tendrá una idea de cómo quiere que esto sea y habrá que llegar a un consenso. Ahí tendremos que dejar los pelos en la gatera todos. Para que una negociación sea buena y sincera todos nos tenemos que dejar algo; todos debemos tener capacidad de diálogo y de cesión y, a partir de ahí, hacer un presupuesto en el que todos nos sintamos cómodos.