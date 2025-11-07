LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El grupo de Descarboniza avanzado durante su visita al convento de San Francisco. LR
Santo Domingo

Los Descarboniza calceatenses visitaron sus activos climáticos

El grupo reivindicó el papel del convento de San Francisco, el río Oja y el CPA como herramientas contra las olas de calor

María Caro

María Caro

Viernes, 7 de noviembre 2025, 07:48

Comenta

El grupo Descarboniza avanzado del Centro de Participación Activa de Santo Domingo de la Calzada realizó esta semana una salida para seguir cumpliendo con su ... intención de luchar contra el cambio climático. En esta ocasión, se llevó a cabo un paseo por los 'activos climáticos' de la ciudad.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El examen «imposible» de oposiciones en La Rioja: «Ni las mentes más privilegiadas del planeta lo hubieran podido hacer»
  2. 2

    Álava mantendrá el peaje en la AP-68 pero lo reducirá a «más de la mitad»
  3. 3

    Las balizas sustituyen a los triángulos: qué son, cómo funcionan y desde cuándo son obligatorias
  4. 4 Logroño, atacada por el Demogorgon
  5. 5

    Los trabajadores del Marqués de Vallejo reclaman un nuevo colegio
  6. 6 Vecinos de Los Lirios, a Escobar: «Tiene que ser horrible gastarse 200.000 euros y que le estafen a uno, incluso desde su propio partido»
  7. 7 García Carrión, ¿interesada en Faustino y Bilbaínas?
  8. 8 Detenidas cinco personas por robar a una empresa de Nájera material de baño y construcción
  9. 9 Fausto Cambero y Rita Beltrán pugnarán por la presidencia del Partido Riojano
  10. 10

    Pintadas con insultos en la casa de los perros de Morales

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Los Descarboniza calceatenses visitaron sus activos climáticos

Los Descarboniza calceatenses visitaron sus activos climáticos