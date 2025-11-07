Los Descarboniza calceatenses visitaron sus activos climáticos

El grupo Descarboniza avanzado del Centro de Participación Activa de Santo Domingo de la Calzada realizó esta semana una salida para seguir cumpliendo con su ... intención de luchar contra el cambio climático. En esta ocasión, se llevó a cabo un paseo por los 'activos climáticos' de la ciudad.

En esta ocasión, los participantes partieron desde el CPA, y acudieron al claustro de San Francisco y al puente como zona común de otros activos como el acuífero y las riberas del Oja.

Una vez más se hizo presente la necesidad de un CPA más amplio para afrontar las olas de calor, como explicaba Constantino Toca. «Durante el curso – impartido por el Gobierno de La Rioja– hemos analizado las consecuencias de las olas de calor y, como activos frente a ellas, hemos establecido varios puntos. Uno de ellos es el propio CPA, como un centro de formación e información, e incluso para refugiarse de la propia ola de calor», explicaba.

«Queremos más fuentes en los paseos del entorno del pueblo», manifestaba Constantino Toca, miembro de Descarboniza

El segundo punto es el convento de San Francisco, que contemplan como una zona pública que puede ser refugio climático resguardarse en verano.

Por último, contemplan el puente sobre el Oja. «Aquí descubrimos que otro de los efectos de la ola de calor se manifiesta en las riberas del Oja, además de en la agricultura», apuntaba.

Aquí participó de la experiencia un guarda forestal, quien explicó sus funciones. «Nosotros echamos en falta una vigilancia en los caminos y paseos, aunque sabemos que no es su función. Por lo visto había un vigilante de aguas que dependía del Ayuntamiento, pero se ha debido jubilar y no se ha repuesto esta figura», lamentó.

En ambos puntos desarrollaron los temas que han abordado durante el curso, que habla de olas de calor, en su impacto negativo en la agricultura, en el incremento de incendios forestales, los problemas de salud y también de la escasez de agua.

El grupo Descarboniza avanzado calceatense no va a parar durante este invierno. «Nos hemos ofrecido a los centros escolares de Santo Domingo para colaborar alguna labor medioambiental; también tenemos un proyecto en un terreno en Cirueña abandonado y queremos plantar árboles con escolares; y vamos a realizar un mapeo de fuentes y le transmitiremos al Ayuntamiento su estado actual. Porque queremos más fuentes en los paseos del entorno del pueblo», finalizó.