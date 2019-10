«No me voy dando un golpazo», asegura el edil Millán Baltanás Martes, 1 octubre 2019, 09:02

El concejal socialista Millán Ángel Baltanás explicó ayer que han sido motivos personales, concretamente de salud, incompatibles con su trabajo en el ayuntamiento, los que el viernes le llevaron a presentar su dimisión. «Desde hace años arrastro una enfermedad, vamos a decir grave, que no requiere altibajos y el Ayuntamiento no me da esa estabilidad que los médicos me recomiendan», indicó. El edil, de cuya dimisión deberá dar cuenta el pleno, señaló que «comencé con mucha ilusión y creo que he desarrollado un trabajo considerable». También quiso dejar claro que «no me voy dando un golpazo a la puerta sino agradecido a los compañeros que he tenido conmigo».

El alcalde, Javier Ruiz, indicó que en estos tres meses «ha desarrollado un buen trabajo, que creemos ha sido bien valorado por la ciudadanía, y nos entristece que no pueda seguir acompañándonos». Reconoció que en el ayuntamiento hay «mucha tensión, muestra de ello son las noticias de la moción de censura de hoy mismo», y deseó que «los problemas de salud no afecten a ese gran corazón socialista».