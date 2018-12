Todos contentos al final de ferias En la Ecoferia del Camino, los organizadores están satisfechos. :: / Javier Albo La ciudad cierra con una estimación de 91.000 visitantes y satisfacción en los mercados y comercio local JAVIER ALBO Santo Domingo Martes, 11 diciembre 2018, 09:48

Ya se sabe que «cada cual cuenta la feria según le haya ido en ella». Aunque generalizar es siempre errar, en el caso de la de Santo Domingo de la Calzada pocos podrán decir que no les ha ido bien. Gente ha habido para todo, no solo en grado superlativo sino, a veces, hasta en exceso. Lo resume una frase reiterada algunos de estos días, en calles atestadas. «¡Si no se puede ver lo que hay en los puestos!». Según las estimaciones de la Policía Local, unas 91.000 personas han visitado la ciudad estos días, repartidas de la siguiente manera: jueves, unas 23.000 personas; viernes, 21.500; el sábado, 36.000 y ayer unas 11.000.

Una ocasión como esta, con tantos miles de personas rondando el negocio propio en fechas tan propicias al dispendio -o forzadas al mismo-, hay pocas, algo en lo que ha tenido mucho que ver la meteorología, una de las mejores que se recuerdan para estos menesteres -nunca llueve a gusto de todos- en muchos años.

Más El Consistorio se felicita por el resultado y la ausencia de incidencias

Ello se refleja en las valoraciones que siguen al cierre de las ferias. En el Mercado del Camino, Francisco Burgos, jefe del Área de I+D y Patrimonio de la Fundación Caja Rioja, se mostró satisfecho con el devenir de esta recién terminada edición. «Los productores están contentos, en su mayoría. Algunos que han venido de lejos han agotado todas sus existencias y no han podido reponer», señaló. No ha habido día malo. «El primer día sorprendió ya de la gente que había; el viernes, aunque era un día de labor también había muchísima, aunque menos que el sábado, y hoy (por ayer) está francamente bien», dijo. Alguno de los productores le transmitió, incluso, que el sábado «no se podía vender bien porque había mucha gente», lo que suele ser la antesala del cierre de la carpa y regulación de los accesos para evitar una excesiva aglomeración.

La meteorología ha dado un gran espaldarazo al programa, que sitúa en la calle toda la animación

José María Ochoa, presidente de la asociación Mercado Medieval, organizadora del evento del mismo nombre, también se mostró «muy contento» de cómo ha transcurrido esta edición. Con ello, sin duda, pone voz a la gran mayoría de los mercaderes que han participado en el mismo. «Con los que hemos hablado están muy satisfechos, con la gente que ha venido, con el tiempo tan extraordinario que hemos tenido este año y, en definitiva, con ganas de repetir otro año», dijo.

En la Ecoferia del Camino, Jesús Ochoa, presidente de la Asociación del Camino Ecológico de La Rioja (Acer), hizo una valoración positiva de una edición de la que destaca la gran afluencia de visitantes y buenas ventas. «A partir de mañana estamos ya trabajando en la del próximo año», resumió el productor, que ratificó un año más la consolidación del evento. «Los primeros años la gente venía como a ver una exposición de productos ecológicos pero gracias al cada vez mayor conocimiento de productos ecológicos hoy vienen a comprar y sabiendo lo que compran», indicó. Dentro de las vicisitudes que a punto estuvieron de suspender la feria, la asociación tiene pendiente una cita con los centros educativos de Santo Domingo de la Calzada para programar antes de Semana Santa la 'Semana de los productos ecológicos', que tradicionalmente se ha venido celebrando antes de la Ecoferia.

Esta estela de satisfacción también llegaba a la Feria de Antigüedades, Coleccionismo y Vintage. José Ramón Alonso, presidente de la Asociación de Anticuarios de La Rioja y Norte de España (Arnes), afirmó que su valoración no difería de la de años anteriores. «La mayoría viene a mirar, pero siempre hay un 10% que compra, y, de ellos, hay otro porcentaje igual que compra piezas buenas. Lo que más se vende es coleccionismo y cosas pequeñas, de entre 10 y 20 euros. Estamos contentos, no para tirar cohetes pero para repetir sí», manifestó.

Ahora, a hacer cuentas y recoger todo. Toca volver a la normalidad, 'destrozada' en cuatro días.