UGT en el Consistorio de Santo Domingo critica el «abandono» que sufren los trabajadores La Policía Local denuncia que lleva sin uno de sus coches desde octubre, cuando sufrió este accidente. / L.R. JAVIER ALBO Santo Domingo Lunes, 14 enero 2019, 09:07

El sindicato UGT en el Ayuntamiento de Santo Domingo de la Calzada ha denunciado el «abandono total» en que se encuentran los trabajadores municipales y culpa del mismo al alcalde y jefe de Personal, Agustín García Metola, del que dice que «solo hemos recibido largas y más largas en toda la legislatura, sin que haya hecho absolutamente nada».

El delegado sindical, Francisco Reina, ilustró esta situación de «dejadez» con varios casos. En uno de ellos explica que «hay un fichador en todas las dependencias que no vale para nada, porque no lo controla nadie. Es más, hay gente que ni tiene digitalizada la huella ni ficha».

A esta falta de control añadió que en Navidad «han cogido fiesta todas las trabajadoras de la limpieza a la vez, con lo que ha habido dependencias municipales que han estado sin limpiarse 17 días». También se refirió a la bolsa de empleo temporal creada en agosto. «Seis meses después y no sabemos nada», dice. Al hilo de ella indicó que hace meses se jubiló un trabajador del Teatro Avenida y su plaza «se está cubriendo con personal de la brigada de Obras». «Que convoquen la plaza y la cubran», pide, también para la plaza de conserje del Ceip Hermosilla.

«Tenemos el convenio denunciado desde el año 2014 y una relación de puestos obsoleta»

Otro ejemplo: «La Policía Local lleva tres meses con un coche en el taller, por causa de un accidente, y no sabemos si se va a reparar, a dar de baja... Es el vehículo que tiene la mampara de detenidos y, como tengamos alguno no sé cómo le vamos a llevar. Estamos con otro coche, que da fallos constantemente, y cualquier día nos quedamos sin nada», señala. A ello añade que, por jubilaciones, este año la plantilla se va a quedar sin tres efectivos, más otro que se jubiló en enero del 2018. «Va a ser imposible cubrir servicios y, habiéndolo expuesto, aún no sabemos nada, más que se pagarán horas, pero igual no interesa meterlas», dijo.

El delegado sindical señaló que «en todo el año 2018 nos hemos reunido cuatro veces la mesa de seguimiento, que lo único que se ha hecho en ella es aprobar ayudas sociales, y dos veces la mesa general de negociación». «Ello», dice, «cuando tenemos el convenio denunciado y caducado desde el año 2014 y una Relación de Puestos de Trabajo que está obsoleta no, lo siguiente».