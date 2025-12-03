La Consejería reparará la fachada del centro de salud

M. C. Miércoles, 3 de diciembre 2025, 11:18 Comenta Compartir

La Consejería de Salud y Políticas Sociales del Gobierno de La Rioja adjudicará en los próximos días la licitación, por un valor de 82.477 euros, el proyecto de ejecución de las obras de reparación de fachadas y cristaleras del centro de salud de Santo Domingo de la Calzada.

La consejera de Salud y Políticas Sociales, María Martín, trasladó la trascendencia de esta licitación como un paso clave para garantizar un edificio más seguro para sus 11.000 usuarios.

El alcalde calceatense, Raúl Riaño, agradeció al Gobierno de La Rioja su interés, «Los muchos contactos y el trabajo que hay detrás».