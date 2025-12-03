LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Santo Domingo

La Consejería reparará la fachada del centro de salud

M. C.

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 11:18

Comenta

La Consejería de Salud y Políticas Sociales del Gobierno de La Rioja adjudicará en los próximos días la licitación, por un valor de 82.477 euros, el proyecto de ejecución de las obras de reparación de fachadas y cristaleras del centro de salud de Santo Domingo de la Calzada.

La consejera de Salud y Políticas Sociales, María Martín, trasladó la trascendencia de esta licitación como un paso clave para garantizar un edificio más seguro para sus 11.000 usuarios.

El alcalde calceatense, Raúl Riaño, agradeció al Gobierno de La Rioja su interés, «Los muchos contactos y el trabajo que hay detrás».

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere atropellado en la N-232 después de abandonar su vehículo tras una salida de vía
  2. 2 Encuentra un bolso con 3.150 euros en Logroño y lo entrega a la Policía
  3. 3 El Gobierno de La Rioja aplicará ya en diciembre la subida salarial a sus empleados públicos
  4. 4 Las curiosidades del último censo en La Rioja: así está cambiando la población riojana según el INE
  5. 5 El Gobierno riojano compra siete coches de alta gama por medio millón de euros
  6. 6

    Los grandes se fijan en Manex Rezola
  7. 7 El Gobierno riojano impulsa la caza de jabalíes y la limpieza para evitar la peste porcina
  8. 8 El PSOE exige a Capellán que explique un gasto de 500.000 euros en siete coches de lujo
  9. 9

    El adiós de un escolapio que deja huella en La Rioja
  10. 10 Denunciado por apuntar con un láser a aeronaves, pilotos de aviación civil y varios menores desde Agoncillo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja La Consejería reparará la fachada del centro de salud