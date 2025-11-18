LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
L. R.

Vuelve a finales de mes el Concurso de Pinchos de Santo Domingo

María Caro

María Caro

Martes, 18 de noviembre 2025, 08:44

Comenta

La segunda edición del Concurso de Pinchos de Santo Domingo de la Calzada se celebrará los próximos 28, 29 y 30 de noviembre, según anunció el Ayuntamiento calceatense, con el objetivo de dinamizar la hostelería local. La iniciativa se enmarca en la campaña municipal de apoyo al comercio y la hostelería de proximidad, bajo lemas como 'Consume cerca para llegar más lejos' y la marca turística oficial 'Santo Domingo merece la pena', que «enfatizan la importancia de comprar y disfrutar en los negocios locales».

La primera edición, celebrada el año anterior, contó con la participación de siete establecimientos hosteleros locales y el Bar El Marquesito se alzó con el primer premio.

Las inscripciones estarán abiertas hasta el 21 de noviembre, y se pueden realizar a través de la página web municipal. Podrán participar todos los locales de hostelería calceatenses que cumplan las bases, entre ellas la condición de mantener a un precio máximo de 2,5 euros durante los días del certamen.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un blanqueo millonario que no acabará en la cárcel por la insolvencia de los acusados
  2. 2

    El acoso a la profesora de Vizcaya era un «ritual» desde hace ocho años
  3. 3 Un conductor se da a la fuga tras chocar con un vehículo en Logroño
  4. 4

    Trompeta de Plata: comida casera y buen humor
  5. 5

    La UR apoya elevar la duración del máster de Profesorado y del grado de Magisterio
  6. 6 Calahorra endurece el empadronamiento tras detectar más de 1.700 altas de extranjeros en seis meses
  7. 7

    Investigado por controlar, violar y dejar embarazada a una viuda en Vitoria, además de maltratar a sus 2 hijos
  8. 8

    La clave del nuevo tren estará en Miranda
  9. 9 Incendio en un establecimiento de comida turca en Logroño
  10. 10 El Tribunal Constitucional resuelve que Raquel Romero no podía ser expulsada del grupo mixto tras dejar Podemos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Vuelve a finales de mes el Concurso de Pinchos de Santo Domingo

Vuelve a finales de mes el Concurso de Pinchos de Santo Domingo