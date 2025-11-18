Vuelve a finales de mes el Concurso de Pinchos de Santo Domingo

María Caro Martes, 18 de noviembre 2025, 08:44 Comenta Compartir

La segunda edición del Concurso de Pinchos de Santo Domingo de la Calzada se celebrará los próximos 28, 29 y 30 de noviembre, según anunció el Ayuntamiento calceatense, con el objetivo de dinamizar la hostelería local. La iniciativa se enmarca en la campaña municipal de apoyo al comercio y la hostelería de proximidad, bajo lemas como 'Consume cerca para llegar más lejos' y la marca turística oficial 'Santo Domingo merece la pena', que «enfatizan la importancia de comprar y disfrutar en los negocios locales».

La primera edición, celebrada el año anterior, contó con la participación de siete establecimientos hosteleros locales y el Bar El Marquesito se alzó con el primer premio.

Las inscripciones estarán abiertas hasta el 21 de noviembre, y se pueden realizar a través de la página web municipal. Podrán participar todos los locales de hostelería calceatenses que cumplan las bases, entre ellas la condición de mantener a un precio máximo de 2,5 euros durante los días del certamen.