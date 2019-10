La concentración contra la moción de censura reunió a unas 250 personas Concentración celebrada anoche en la plaza de España de Santo Domingo. :: albo La segunda movilización se produce a cinco días del pleno que desalojará del Gobierno municipal al equipo PSOE-IU J. ALBO Sábado, 12 octubre 2019, 10:19

Unas 250 personas -300 según la organización y 200 en el cálculo de la Policía Local- secundaron ayer la concentración convocada en contra de la moción de censura registrada por PP y Muévete Santo Domingo, que, salvo sorpresas, desalojará el día 16, en el pleno que se celebrará en el Avenida, al PSOE e IU del gobierno local.

«Estaremos en el pleno para ver la votación y, si es el caso, para que nos oigan en vivo y en directo», anticipó al final del acto su organizador, Andoni León. «Seguimos movilizados, activos y comprometidos con nuestra ciudad», había dicho antes a los asistentes respecto a la que calificó como «la moción de la vergüenza». Y si bien se mostró pesimista con respecto a que «vaya a cambiar la situación», aseguró que «nuestro compromiso sigue intacto y esta concentración es buena muestra de ello». «No os desaniméis», pidió a los congregados, «porque al menos esto servirá para que sepan que parte de la ciudad no está de acuerdo».

También tuvo palabras para David Mena (PP), que hace una semana dijo que «tan lícito es manifestarse como presentar una moción de censura». «Creo que en este caso es más lícito manifestarse, porque, por lo menos, hay algún motivo para hacerlo», replicó León, para quien «esto no va de derechas ni de izquierdas» y opinó que se va a cambiar un gobierno «sin más motivo que el miedo a no poder justificar la moción más adelante». También auguró que «todas las cosas que se han hecho o dicho en estos tres meses de Gobierno se les van a volver en contra (a PP y MSD), porque en tres meses, si entonces no se están tirando los trastos a la cabeza, les vamos a exigir lo que que ellos han exigido».