Subestación eléctrica en la carretera de Bañares J. A.

Comienzan las obras en la subestación de Santo Domingo

La instalación eléctrica de la carretera de Bañares se adecuará para posibilitar el proyecto de ampliación del polígono industrial San Lázaro

María Caro

María Caro

Lunes, 10 de noviembre 2025, 07:43

Comenta

Hoy comienzan los trabajos de reforma y ampliación de potencia de la subestación eléctrica de la carretera de Bañares de Santo Domingo, una «condición ... imprescindible para el proyecto de ampliación del polígono industrial de San Lázaro», tal y como apunta el alcalde, Raúl Riaño. Entre las mejoras que se garantizan con esta intervención, se producirá un considerable aumento de la potencia y de la compactación del sistema. Además, se adecuará la nueva instalación a las tecnologías más actuales (aislamiento en gas, natural o sintético), lo que asegurará la máxima fiabilidad y calidad del servicio eléctrico a la zona con la mínima afección de superficie e impacto visual en el entorno. También se producirá una reducción de los riesgos de accidente en tareas de explotación y mantenimiento.

