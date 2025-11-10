Comienzan las obras en la subestación de Santo Domingo La instalación eléctrica de la carretera de Bañares se adecuará para posibilitar el proyecto de ampliación del polígono industrial San Lázaro

María Caro Lunes, 10 de noviembre 2025

Hoy comienzan los trabajos de reforma y ampliación de potencia de la subestación eléctrica de la carretera de Bañares de Santo Domingo, una «condición ... imprescindible para el proyecto de ampliación del polígono industrial de San Lázaro», tal y como apunta el alcalde, Raúl Riaño. Entre las mejoras que se garantizan con esta intervención, se producirá un considerable aumento de la potencia y de la compactación del sistema. Además, se adecuará la nueva instalación a las tecnologías más actuales (aislamiento en gas, natural o sintético), lo que asegurará la máxima fiabilidad y calidad del servicio eléctrico a la zona con la mínima afección de superficie e impacto visual en el entorno. También se producirá una reducción de los riesgos de accidente en tareas de explotación y mantenimiento.

«Con esta intervención volvemos a dar un paso de gigante en una cuestión que, como alcalde, considero determinante para el futuro de Santo Domingo y en la que tengo puestas grandes expectativas de desarrollo, en un municipio con una tendencia demográfica a la baja». «La idea –añade Riaño– es garantizar la posibilidad del establecimiento de nuevas empresas y de ampliación de las existente, lo que es clave para el desarrollo económico y social de nuestro municipio». Por su parte, el portavoz de MSD Carlos Barrón, valoró positivamente el inicio de los trabajos, «una actuación que fue acordada por unanimidad en la pasada legislatura entre nuestro grupo y el resto de fuerzas políticas (PP, PSOE e IU)».

Temas

Santo Domingo de la Calzada