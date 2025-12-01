LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

José Luis Oruezábal, en una charla en un centro educativo. LR

Comidas y charlas, desde hoy en la Semana Ecológica de Santo Domingo

Laura Lezana

Domingo, 30 de noviembre 2025

Las Ferias de la Concepción llegarán a Santo Domingo del 6 al 8 de diciembre y con ellas la Ecoferia, que estará en el ... polideportivo Margubete y que expondrá los trabajos realizados por los estudiantes de los centros escolares.

