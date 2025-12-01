Comidas y charlas, desde hoy en la Semana Ecológica de Santo Domingo

Las Ferias de la Concepción llegarán a Santo Domingo del 6 al 8 de diciembre y con ellas la Ecoferia, que estará en el ... polideportivo Margubete y que expondrá los trabajos realizados por los estudiantes de los centros escolares.

Se trata de una actividad que cumplirá 20 años y que está organizada por la Asociación del Camino Ecológico de La Rioja.

Esta es una de las iniciativas que organizan y que comenzará ya hoy con las comidas con productos ecológicos en el Hospital del Santo y que continuarán en el CEIP Beato Jerónimo Hermosilla, Menesianos, IES Valle del Oja y la Escuela de Hostelería y Turismo de La Rioja.

Asimismo, se realizarán diversas charlas en los distintos centros educativos y este año ha tenido como novedad la charla de José Luis Oruezábal, un residente de 96 años del Hospital del Santo que explicó a los estudiantes cómo era la actividad del campo en los años 50 en la ciudad de Santo Domingo.