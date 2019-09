El cohete abre esta tarde, hasta el jueves incluido, las fiestas de Gracias y de Hermosilla J.A. SANTO DOMINGO. Martes, 17 septiembre 2019, 09:04

Santo Domingo de la Calzada se mete hoy en sus fiestas de Gracias y de San Jerónimo Hermosilla, que hasta el jueves, incluido, brindarán un surtido programa de actos.

Son, sobre todo cuando caen como este año, fiestas 'para los de casa', lo que desde hace algunos años es objeto de cierto debate sobre un pretendido cambio de fechas para que puedan ser más las personas que disfruten de ellas. No siempre se han celebrado en las actuales. El doctor en Historia Francisco Javier Díez Morrás dice de la de Gracias que «no fue un día concreto hasta principios del siglo XX. Hasta ese momento se celebraba el primer domingo más cercano a la finalización de las cosechas, normalmente el primero o segundo de septiembre». De la festividad de Hermosilla señala que la fecha actual no coincide con nada significativo de su biografía: nació un 30 de septiembre; su martirio fue el 1 de noviembre; la beatificación un 20 de mayo etc. Ambas se celebran juntas desde 1911.