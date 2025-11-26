La ciudad calceatense no pasa a la siguiente fase del concurso de Ferrero Rocher

L. L. santo domingo. Miércoles, 26 de noviembre 2025, 08:16 Comenta Compartir

A pesar de los esfuerzos de los vecinos en la grabación y difusión del video promocional de Santo Domingo en el concurso 'Juntos Brillamos Más' de Ferrero Rocher, así como del apoyo del actor riojano Nacho Guerreros, la ciudad no ha conseguido pasar a la siguiente fase.

Así lo ha comunicado el Ayuntamiento calceatense quien ha informado de que la localidad no ha sido seleccionada entre los cinco pueblos que pasan a la segunda fase, en la que participaban un total de 17 municipios, uno por cada comunidad autónoma.

«A pesar de no continuar en el proceso, desde el Consistorio queremos agradecer profundamente el apoyo, la implicación y el entusiasmo de todas las personas, colectivos y entidades que han colaborado en esta primera fase: vecinos, asociaciones, empresas, voluntarios, así como todas las personas que han compartido, difundido y respaldado la candidatura de Santo Domingo», ha querido reconocer el concejal de Turismo, Óscar Reina.

Además. ha destacado que «haber sido elegidos como pueblo representante en una iniciativa de alcance nacional es un motivo de orgullo. Hemos demostrado la capacidad de unión, creatividad e ilusión y nos sentimos satisfechos del trabajo realizado y de la imagen proyectada»..