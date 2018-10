Una cita para hablar de amianto Juani Capilla, ayer junto al edificio consistorial. :: albo La secretaria de ARAS Rioja se planta en el Consistorio para que la reciba el alcalde J. ALBO Miércoles, 17 octubre 2018, 09:22

Juani Capilla es la secretaria de la Asociación Riojana de Afectados de Silicosis (Aras Rioja) y desde el pasado lunes se planta todos los días junto al edificio consistorial de Santo Domingo de la Calzada con dos objetivos: uno, que el alcalde le reciba, algo que dice llevar «un año» esperando; el otro, escuchar sus explicaciones sobre el amianto enterrado bajo el suelo local, en las conducciones de fibrocemento por las que circula el agua, y la gestión que se hace de este material «asesino».

«No lo digo yo, sino la OMS, que en la actualidad hay cerca de 125 millones de personas en el mundo que están expuestas al amianto en su lugar de trabajo», afirma la mujer, que de 12 a 13 horas reparte folletos informativos en los arcos del ayuntamiento, porque «es importante que la gente sepa lo que ocurre en nuestro pueblo». Habla de las tuberías del agua. Su marido trabajó en ellas durante 24 años y actualmente batalla para que se le reconozca la silicosis que -dice- crece en sus pulmones. Capilla lucha «para que él sea el único afectado» y cuestiona tanto la manipulación del fibrocemento como su gestión residual, sin las debidas protecciones tanto para los operarios como para la población.

«Quiero saber por qué ese material sigue enterrado en nuestras calles, o por qué se ha llevado a una escombrera», dice, no sin recordar una reciente reunión con una formación política en la que uno de los asistentes comentó que «hace años había un médico que decía que fallecía mucha gente aquí de cáncer por culpa del agua. Hoy por hoy le tengo que dar la razón a ese señor, porque lo que se está haciendo no es lógico». Capilla asegura que mantendrá su iniciativa hasta lograr su objetivo y que si este no llega, adoptará alguna medida más «drástica».

El alcalde reúne información

El alcalde, Agustín García Metola, indicó ayer que recibirá a la secretaria de ARAS Rioja en cuanto «me termine de llegar la información sobre las preguntas que me planteó en el pleno ordinario de septiembre, en el turno del público», y añadió que «no tengo ninguna referencia de que esté pendiente de una reunión con ella. Desde sus preguntas en aquella sesión no tengo ninguna solicitud de la asociación a la que representa».