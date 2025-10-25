Cine, música y antesala de terror en el fin de semana de Santo Domingo

El Otoño Cultural de Santo Domingo de la Calzada celebra este fin de semana diferentes citas culturales. Hoy sábado, a las 20.00 horas, ... en el Teatro Avenida, se celebrará el espectáculo Flamenco Íntimo a cargo del riojano Carlos Pérez Pascual, patrocinado por la Red de Teatros de La Rioja 2025, que tiene un precio de 5 euros.

Mañana domingo, a las 18.00 horas, tendrá lugar en el Teatro-Cine Avenida, una sesión de cine infantil, 'Los pitufos'.

Posteriormente, a partir de las 20.30 horas, el Teatro-Cine Avenida acogerá una sesión de cine para adultos, en este caso con el ciclo de películas de terror, 'Maleficio'.

Un preámbulo para calentar motores de cara al próximo fin de semana, cuando tendrá lugar una programación destinada a Halloween. Será a partir del viernes 31 que, por tercer año, la Cárcel Real acogerá el exitoso Pasaje del Terror. Desde las 17.00 hasta las 18.30 horas tendrá lugar el pase infantil (hasta 12 años), cuya entrada tendráun precio de 1'5 euros a beneficio de la Cabalgata de Reyes.

A las 18.30 horas, desde la Plaza de España, partirá el desfile de Halloween 'Truco o trato', con reparto de caramelos.

De 19.30 a 22.30 horas, la Cárcel Real, acogerá el Pasaje del Terror para adultos, (a partir de 12 años), con una entrada de 2 euros a beneficio de la Cabalgata de Reyes.

El sábado 1 se celebrará 'Por todos los santos, los quintos a saltos', con una fiesta Halloween Park desde las 17.30 a 20.00 horas, en el Polideportivo Margubete, que contará con taller de máscaras, pinta-caras, zona de juego juvenil, hinchables, etc.

Para terminar, a partir de medianoche habrá animación musical en la Calle Madrid con disco móvil.