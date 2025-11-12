LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Fotograma del vídeo calceatense.

Santo Domingo

Los calceatenses se vuelcan en el vídeo de la campaña de Ferrero Rocher

Laura Lezana

Laura Lezana

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 09:34

Cientos de vecinos calceatense se acercaron el pasado domingo a la plaza de España para la grabación del vídeo con el que la localidad se presenta a la campaña 'Juntos brillamos más 2025', organizada por Ferrero Rocher.

Este ya se puede encontrar en Youtube donde también aparece anclado el link para votar el pueblo que aspirará a vivir una «iluminación navideña espectacular».

Jorge Sánchez es el autor del mismo, quien también ha realizado otros trabajos, como el vídeo de las fiestas del Santo, y explica que se trató de una «grabación exprés. Se grabó, se editó y se entregó en 24 horas».

En él, los protagonistas son dos peregrinos que llegan siguiendo «el brillo dorado», como canta la canción, hasta la ciudad de Santo Domingo de la Calzada.

