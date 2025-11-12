Los calceatenses se vuelcan en el vídeo de la campaña de Ferrero Rocher

Santo DomingoLos calceatenses se vuelcan en el vídeo de la campaña de Ferrero Rocher
Miércoles, 12 de noviembre 2025, 09:34
Cientos de vecinos calceatense se acercaron el pasado domingo a la plaza de España para la grabación del vídeo con el que la localidad se presenta a la campaña 'Juntos brillamos más 2025', organizada por Ferrero Rocher.
Este ya se puede encontrar en Youtube donde también aparece anclado el link para votar el pueblo que aspirará a vivir una «iluminación navideña espectacular».
Jorge Sánchez es el autor del mismo, quien también ha realizado otros trabajos, como el vídeo de las fiestas del Santo, y explica que se trató de una «grabación exprés. Se grabó, se editó y se entregó en 24 horas».
En él, los protagonistas son dos peregrinos que llegan siguiendo «el brillo dorado», como canta la canción, hasta la ciudad de Santo Domingo de la Calzada.