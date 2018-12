El PP calceatense critica que la oficina de turismo estuviera cerrada en ferias

El grupo municipal del PP de Santo Domingo critica que la oficina de turismo haya permanecido cerrada durante las ferias de la Concepción. El servicio municipal se encuentra en esta situación desde el 1 de octubre, una vez que finalizó el segundo contrato menor formalizado por el Ayuntamiento para salir del paso y mantenerla abierta. Como la ley impide encadenar contratos de este tipo solo le queda elaborar un pliego de condiciones para sacarla a concurso, algo que aún no ha hecho.

«¿Cómo puede ser que en estas ferias, miles de visitantes no encuentren un punto de atención y de información sobre la ciudad, que la encuentren cerrada, dando una imagen lamentable de la gestión municipal que no nos merecemos?», se pregunta el portavoz, David Mena, que afirma que «a día de hoy, acabando el año, los grupos no tenemos ningún conocimiento de comienzo de licitación, y menos aún, de unos pliegos previos». El edil añadió que cuando sale la concejal socialista de Turismo diciendo públicamente que se ve superada y que hay un colapso de pliegos, cuando hay una parálisis total en licitación de contratos de servicios que deben iniciarse, las expectativas de futuro son negras negrísimas».

La concejal de Turismo, Beatriz Salas, indicó ayer que en ferias se dio información, aunque no profesional, y se distribuyeron planos de la ciudad desde la Cárcel Real. También anticipó que la Junta de Gobierno aprobará hoy el gasto para contratar el preceptivo informe técnico sobre los costes del nuevo servicio, que confía en que esté en funcionamiento para la temporada alta.

Mena, por otra parte, criticó que no se hayan podado para ferias «todos los lugares emblemáticos y demos una imagen de dejadez y suciedad por la caída de hojas y de unos árboles abandonados y desaliñados, cuando deberíamos ponernos las mejores galas y vender nuestra ciudad como se merece».